На границе в Одесской области введены ограничения. Запрещен въезд, рыбалка, судоходство
Сегодня, 11 мая, в приграничных районах Одесской области введены дополнительные ограничения на въезд, отдых и работы около госграницы из-за угрозы в связи с полномасштабным вторжением России. Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.
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Уточняется, что в приграничном участке местности запрещено:
→ выход и пребывание в водах судов;
→ въезд – за исключением тех, кто постоянно работает или проживает в регионе;
→ производство работ – за исключением сельскохозяйственных и специализированных;
→ рыбалка;
→ отдых;
→ длительные остановки транспорта;
→ перевозка в транспортных средствах оружия без спецразрешения;
→ использование приборов ночного видения;
→ использование воздушных судов.
Действие ограничений не распространяется на военнослужащих, правоохранителей, сотрудников коммунальных служб, скорой помощи.
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