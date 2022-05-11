На границе в Одесской области введены ограничения. Запрещен въезд, рыбалка, судоходство

Сегодня, 11 мая, в приграничных районах Одесской области введены дополнительные ограничения на въезд, отдых и работы около госграницы из-за угрозы в связи с полномасштабным вторжением России. Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Уточняется, что в приграничном участке местности запрещено:

→ выход и пребывание в водах судов;

→ въезд – за исключением тех, кто постоянно работает или проживает в регионе;

→ производство работ – за исключением сельскохозяйственных и специализированных;

→ рыбалка;

→ отдых;

→ длительные остановки транспорта;

→ перевозка в транспортных средствах оружия без спецразрешения;

→ использование приборов ночного видения;

→ использование воздушных судов.

Действие ограничений не распространяется на военнослужащих, правоохранителей, сотрудников коммунальных служб, скорой помощи.

Читайте также: На фоне активизации РФ в Приднестровье. Под Одессой готовят 2000 бойцов теробороны: видео

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.