На следующих выходных у "слуг народа" может появиться новый лидер

На съезде президентской политической силы Слуга народа, который состоится в ноябре, могут рассмотреть вопрос смены главы партии. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Перечень вопросов еще будет формироваться, в том числе вопрос о смене главы партии", - сказал нардеп СН.
На этом съезде, по информации Разумкова, будут приниматься решения об участии в выборах в объединенных территориальных громадах.
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