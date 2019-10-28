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На следующих выходных у "слуг народа" может появиться новый лидер

На следующих выходных у "слуг народа" может появиться новый лидер - Фото
Фракция Слуга народа (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.10.2019, 13:22

Съезд партии пройдет 9 или 10 ноября, заявил председатель парламента - он же глава "слуг народа"

На съезде президентской политической силы Слуга народа, который состоится в ноябре, могут рассмотреть вопрос смены главы партии. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Перечень вопросов еще будет формироваться, в том числе вопрос о смене главы партии", - сказал нардеп СН.

На этом съезде, по информации Разумкова, будут приниматься решения об участии в выборах в объединенных территориальных громадах.

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