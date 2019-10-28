На следующих выходных у "слуг народа" может появиться новый лидер

Фракция Слуга народа (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На съезде президентской политической силы Слуга народа, который состоится в ноябре, могут рассмотреть вопрос смены главы партии. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Перечень вопросов еще будет формироваться, в том числе вопрос о смене главы партии", - сказал нардеп СН.

На этом съезде, по информации Разумкова, будут приниматься решения об участии в выборах в объединенных территориальных громадах.

Ранее он заявил, что нет предпосылок для того, чтобы поменять главу президентской фракции Давида Арахамию на кого-то другого .

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