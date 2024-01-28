На юге РФ продолжает активно наступать и штурмовать, бьет ракетами и артиллерией – ВСУ

Командующий Таврическим направлением сообщил, что уже третий день подряд количество боестолкновений достигает около 50

Фото: 53-я Отдельная механизированная бригада

В течение двух последних суток российские оккупанты не наносят авиаудары на Таврическом направлении, но наносят ракетные и артиллерийские удары. Об этом сообщил командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский.

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Также захватчики наносят удары по населенным пунктам, в частности, ночью россияне выпустили три ракеты, вероятно С-300, по Мирнограду Покровского района Донецкой области – повреждены 14 многоквартирных жилых домов, написал командующий.

Кроме этого россияне продолжают активные наступательные и штурмовые действия – третьи сутки подряд количество боестолкновений на направлении составляет около 50, а за день оккупанты совершили 892 артобстрела, сообщил Тарнавский.

Общие потери захватчиков составили 364 человека и 26 единиц военной техники: три танка, восемь боевых бронированных машин, одна артиллерийская система, 10 автомобилей и три единицы специальной техники, отметил военный.

Командующий сообщил, что украинские защитники уничтожили три склада оккупантов и нейтрализовали или уничтожили 197 дронов разных типов.

Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики наступали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях. Силы обороны отразили атаки и ликвидировали 740 оккупантов.

Воздушные силы сообщили, что украинские защитники уничтожили четыре из восьми дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми российские захватчики атаковали в ночь на 28 января. Также оккупанты ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавщине.

Российские захватчики на протяжении суток обстреливали Херсон и область, в результате чего погиб человек и пострадали двое. В Донецкой области россияне ударили тремя ракетами по Мирнограду – ранены три человека, повреждены 14 домов и детсад. По Константиновке захватчики выпустили две ракеты С-300 – повреждено предприятие.

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