На півдні РФ продовжує активно наступати та штурмувати, б'є ракетами та артилерією – ЗСУ

Командувач Таврійського напрямку повідомив, що вже третій день поспіль кількість боєзіткнень сягає близько 50

Фото: 53-тя Окрема механізована бригада

Впродовж двох останніх діб російські окупанти не завдають авіаудари на Таврійському напрямку, натомість завдають ракетних та артилерійських ударів. Про це повідомив командувач Таврійським напрямком Олександр Тарнавський.

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Також загарбники завдають удари по населених пунктах, зокрема, вночі росіяни випустили три ракети, ймовірно С-300, по Мирнограду Покровського району на Донеччині – пошкоджено 14 багатоквартирних житлових будинків, написав командувач.

Окрім цього росіяни продовжують активні наступальні та штурмові дії – третю добу поспіль кількість боєзіткнень на напрямку становить близько 50, а за день окупанти здійснили 892 артобстріли, повідомив Тарнавський.

Загальні втрати загарбників склали 364 особи та 26 одиниць військової техніки: три танки, вісім бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, 10 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки, зазначив військовий.

Командувач повідомив, що українські захисники знищили три склади окупантів та нейтралізували або знищили 197 дронів різних типів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники наступали на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Сили оборони відбили атаки та ліквідували 740 окупантів.

Повітряні сили повідомили, що українські захисники знищили чотири з восьми дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, якими російські загарбники атакували у ніч проти 28 січня. Також окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині.

Російські загарбники впродовж доби обстрілювали Херсон та область, через це загинула людина та постраждали двоє. У Донецькій області росіяни вдарили трьома ракетами по Мирнограду – поранено трьох людей, пошкоджено 14 будинків та дитсадок. По Костянтинівці загарбники випустили дві ракети С-300 — пошкоджено підприємство.

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