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Начальник Генштаба Италии: Мы с Украиной до конца, она, вероятно, вернет все территории

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 15:19
Начальник Генштаба Италии: Мы с Украиной до конца, она, вероятно, вернет все территории - Фото
Джузеппе Драгоне (скриншот)

Начальник штаба обороны Италии Джузеппе Драгоне утверждает, что союзники будут с Украиной "до конца" и она сможет отвоевать у оккупантов всю территорию. При этом адмирал не верит, что в захватнической войне России против Украины будет победитель и проигравший. Об этом он сказал в интервью Атлантическому совету в рамках визита в Вашингтон.

Начальник итальянского Генштаба надеется, что после контрнаступления Сил обороны сразу же начнется поиск политико-дипломатического решения. По его словам, если контрнаступления не будет "и мы сразу сядем за стол переговоров, так тому и быть".

"Лично я надеюсь, что до этого дело не дойдет и стороны сядут за стол переговоров, чтобы обсудить окончательный мир", — сказал он.

По словам Драгоне, сейчас на фронте стагнация и "они (вероятно, судя по контексту, имеет в виду обе стороны. — Ред.) убивают себя, вероятно, ни за что".

"Вероятно, будет контрнаступление, да. Будет победитель или проигравший? Мое личное мнение: я так не думаю. Приветствуется все, что поменяет этот плохой баланс: мы должны все это рассмотреть, неважно, кто это предлагает", – сказал военачальник о "мирных" предложениях.

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Он отметил, что официальная позиция Италии такова, что одна страна не может пойти на другую войной, но добавил, "в какой-то момент, надеюсь, они (страна-террорист и ее жертва. – Ред.) найдут способ сесть и все обсудить".

Драгоне уверен, что Россия не добьется своей стратегической цели – взять Киев и поставить там "правительство вроде Лукашенко".

"[Но] украинцам будет сложно вернуть все территории... Я имею в виду, они, вероятно, могут, но, вероятно, наступит момент, когда им нужно будет начать переговоры", – считает военачальник.

При этом он подчеркнул, что "мы должны поддерживать Украину до конца, это факт".

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Относительно роли Китая как "миротворца" начальник Генштаба Италии сказал, что "в нынешней точке я бы рассматривал все", и если Пекин предложил свой "мирный план" на дюжину пунктов, "возможно, несколько из них будут неплохими".

Драгоне признал, что союзники за последние десятилетия "не привыкли к звукам танков, обстрелов и ракет" и потому сейчас "подстраиваются" под новые реалии, в том числе к тому, что ядерное сдерживание, на которое надеялись люди его поколения, "работает не так, как мы ожидали". Поэтому, сказал адмирал, нужно технологическое военное преимущество.

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Євген Пилипенко
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