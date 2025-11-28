Начальник Генштаба ответил насчет "совка" в ВСУ: На неэффективность влияет много переменных

Андрей Гнатов (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

На то, что не все в армии показывают максимальную эффективность на своих должностях, влияет много факторов. Об этом в интервью LIGA.net заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, комментируя проблему подходов времен СССР в украинской армии.

Интервьюер отметила, что военные обозреватели и журналисты говорят, что одной из вещей, которая существенно ослабляет Силы обороны, является "определенный откат" ВСУ к советским практикам, усиление жесткой вертикали и продвижение не эффективных, но лояльных офицеров. Она спросила Гнатова, что делается, чтобы изменить такую ситуацию.

"Есть справедливое мнение, что не критикуют только того, кто ничего не делает. Часть ВСУ, это люди, которые еще вчера были гражданскими. Часть из них стала на разные ступени управления. Поле боя – это очень сложная система со многими неизвестными. Говорить, что все максимально эффективны на своих местах при любых условиях, несправедливо. Однако на это влияет много переменных", – ответил военачальник.

Он отметил, что "конечно, есть разные командиры", но добавил, что общим результатом является то, что "линия соприкосновения удерживается, противник несет потери, мы выполняем задачи и создаем условия для дальнейшей операции".

