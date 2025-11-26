Участник переговоров с США заявил о "сверхмощной информационно-психологической операции" россиян
Россия ведет против украинского общества "сверхмощную информационно-психологическую операцию" в контексте переговоров о мирном плане. Об этом в интервью LIGA.net заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, который участвовал в переговорах с США в Швейцарии.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российские чиновники назвали бесперспективной версию мирного плана, которую разработали Украина и европейцы, с гораздо менее выгодными условиями для РФ, чем в исходном документе. Журналистка спросила военного о такой позиции Москвы относительно неприятия любых наработок Киева и партнеров.
"Не могу прокомментировать это заявление, я его не слышал. На поле боя они будут демонстрировать то, что и всегда. Любые важные для России события всегда сопровождались всплесками агрессии. Что, собственно, и произошло сегодня ночью (речь идет о массированной атаке РФ по Украине 25 ноября. – Ред.)", – ответил он.
Однако, отметил он, это не означает, что дипломатическая работа остановилась. В этом смысле он упомянул переговоры министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла с российской стороной.
"Она [встреча Дрисколла] состоялась. Продолжается тяжелая работа. Конечно, будет много манипуляций. Россия проводит сверхмощную информационно-психологическую операцию, чтобы сломать наше общество и разуверить его", – подчеркнул начальник Генштаба.
Гнатов добавил, что даже насчет переговоров в Женеве менее чем за сутки "произошло несколько очень эмоциональных информационных волн гипотез и истерик", хотя на самом деле на встрече "была конструктивная работа".
"Результат очень прогрессивный. Это – хорошая основа. [...] Вопросы, которые касаются ВСУ, мы проработали очень плодотворно. И определились на том, что есть в национальных интересах Украины", – рассказал военный.
- В этом же интервью LIGA.net Гнатов сообщил, что на переговорах в Женеве речь не шла о сокращении ВСУ.
- Он также отметил, что окончание войны справедливым миром с возмещениями от Москвы Киеву невозможно до конца 2025 года, однако, при определенных условиях, перемирие может произойти через несколько дней или недель.
- Кроме этого, начальник Генштаба рассказал, что на переговорах в Швейцарии скорее говорили о том, что будет способствовать прекращению огня и воплощению следующих действий, а не о самих условиях перемирия.
