Учасник переговорів зі США заявив про "надпотужну інформаційно-психологічну операцію" росіян

Андрій Гнатов

Росія веде проти українського суспільства "надпотужну інформаційно-психологічну операцію" у контексті переговорів про мирний план. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, який брав участь у перемовинах зі США у Швейцарії.

Раніше агенція Bloomberg повідомила, що російські чиновники назвали безперспективною версію мирного плану, яку розробили Україна та європейці, з набагато менш вигідними умовами для РФ, ніж у початковому документі. Журналістка запитала військового про таку позицію Москви стосовно неприйняття будь-яких напрацювань Києва та партнерів.

"Не можу прокоментувати цю заяву, я її не чув. На полі бою вони демонструватимуть те, що і завжди. Будь-які важливі для Росії події завжди супроводжувались сплесками агресії. Що, власне, і сталося сьогодні вночі (йдеться про масовану атаку РФ по Україні 25 листопада. – Ред.)", – відповів він.

Однак, зауважив він, це не означає, що дипломатична робота зупинилась. У цьому сенсі він згадав переговори міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла з російською стороною.

"Вона [зустріч Дрісколла] відбулася. Триває важка робота. Звісно, буде багато маніпуляцій. Росія проводить надпотужну інформаційно-психологічну операцію, щоб зламати наше суспільство і зневірити його", – наголосив начальник Генштабу.

Гнатов додав, що навіть стосовно перемовин у Женеві менш ніж за добу "відбулося кілька дуже емоційних інформаційних хвиль гіпотез та істерик", хоча насправді ж на зустрічі "була конструктивна робота".

"Результат дуже прогресивний. Це – хороше підґрунтя. [...] Питання, які стосуються ЗСУ, ми пропрацювали дуже плідно. І визначилися на тому, що є в національних інтересах України", – розповів військовий.