Начальник Генштабу відповів щодо "совку" у ЗСУ: На неефективність впливає багато змінних

Андрій Гнатов (Фото: Генеральний штаб ЗСУ)

На те, що не всі у війську показують максимальну ефективність на своїх посадах, впливає багато чинників. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, коментуючи проблему підходів часів СРСР в українській армії.

Інтерв'юєрка зауважила, що військові оглядачі та журналісти кажуть, що однією з речей, яка суттєво послаблює Сили оборони, є "певний відкат" ЗСУ до радянських практик, посилення жорсткої вертикалі та просування не ефективних, але лояльних офіцерів. Вона запитала Гнатова, що робиться, щоб змінити таку ситуацію.

Читайте також Як Україна змінювала мирний план Трампа. Інсайди від учасника перемовин Гнатова

"Є справедлива думка, що не критикують тільки того, хто нічого не робить. Частина ЗСУ, це люди, які ще вчора були цивільними. Частина з них стала на різні щаблі управління. Поле бою – це дуже складна система з багатьма невідомими. Казати, що всі максимально ефективні на своїх місцях за будь-яких умов, несправедливо. Однак на це впливає багато змінних", – відповів воєначальник.

Він зауважив, що "звісно, є різні командири", але додав, що загальним результатом є те, що "лінія зіткнення утримується, противник зазнає втрат, ми виконуємо завдання та створюємо умови для подальшої операції".

Дивіться також У Покровську бої тривають по лінії залізниці та в центрі міста – відео