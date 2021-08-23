"Начинают много говорить, когда нечего показать". Зеленский допустил отставки в Кабмине

Президент Владимир Зеленский допустил кадровые изменения в правительстве и заявил во время интервью телеканалу Интер, что в Кабинете министров должны работать менеджеры, а не политики.

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На вопрос о возможных кадровых изменениях в правительстве Зеленский ответил: "Есть некоторые менеджеры в нашем государстве, которым нужно очень долго готовиться. У нас нет на это времени". Он подчеркнул, что некоторые министры "начинают много говорить, когда им нечего показать".

"Среди министров наконец появились менеджеры, а не политики", – заявил Зеленский. Он отметил, что министр инфраструктуры Александр Кубраков отчитывается тысячами километров построенных дорог, а министр здравоохранения Виктор Ляшко – миллионами завезенных в Украину вакцин против коронавируса.

"Если мы вакцинируем сегодня 150 000 человек за сутки, то я считаю, что это ответ, нормальный он министр, или нет", – заявил Зеленский.

Денис Юдин

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