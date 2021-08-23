"Начинают много говорить, когда нечего показать". Зеленский допустил отставки в Кабмине
Президент Владимир Зеленский допустил кадровые изменения в правительстве и заявил во время интервью телеканалу Интер, что в Кабинете министров должны работать менеджеры, а не политики.
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На вопрос о возможных кадровых изменениях в правительстве Зеленский ответил: "Есть некоторые менеджеры в нашем государстве, которым нужно очень долго готовиться. У нас нет на это времени". Он подчеркнул, что некоторые министры "начинают много говорить, когда им нечего показать".
"Среди министров наконец появились менеджеры, а не политики", – заявил Зеленский. Он отметил, что министр инфраструктуры Александр Кубраков отчитывается тысячами километров построенных дорог, а министр здравоохранения Виктор Ляшко – миллионами завезенных в Украину вакцин против коронавируса.
"Если мы вакцинируем сегодня 150 000 человек за сутки, то я считаю, что это ответ, нормальный он министр, или нет", – заявил Зеленский.
- 18 мая 2021 года был отправлен в отставку глава Минздравва Максим Степанов. На его место был назначен Ляшко.
- 13 июля 2021 года Аваков подал в отставку с должности министра внутренних дел. Он возглавлял МВД почти семь с половиной лет.
- 15 июля Рада уволила Авакова – 291 голос "за".
- 16 июля министром внутренних дел был назначен Денис Монастырский.
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