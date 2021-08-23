UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Начинают много говорить, когда нечего показать". Зеленский допустил отставки в Кабмине

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2021, 07:47
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский допустил кадровые изменения в правительстве и заявил во время интервью телеканалу Интер, что в Кабинете министров должны работать менеджеры, а не политики.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На вопрос о возможных кадровых изменениях в правительстве Зеленский ответил: "Есть некоторые менеджеры в нашем государстве, которым нужно очень долго готовиться. У нас нет на это времени". Он подчеркнул, что некоторые министры "начинают много говорить, когда им нечего показать".

"Среди министров наконец появились менеджеры, а не политики", – заявил Зеленский. Он отметил, что министр инфраструктуры Александр Кубраков отчитывается тысячами километров построенных дорог, а министр здравоохранения Виктор Ляшко – миллионами завезенных в Украину вакцин против коронавируса.

"Если мы вакцинируем сегодня 150 000 человек за сутки, то я считаю, что это ответ, нормальный он министр, или нет", – заявил Зеленский.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский кабмин отставка кадровые изменения
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 