"Надо собраться, прийти в себя, прекратить срач". Зеленский призвал украинцев к единству

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что надо "прекратить срач", и призвал граждан и политиков к единству. Об этом говорится в обращении главы государства к народу.

Президент вспомнил первый день полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, большинство тогда сделало выбор в пользу Украины.

"Вспомните наши чувства тогда. Как это было? Темно, громко, тяжело, больно, многим – страшно, но враг не увидел наши убегающие спины. Он увидел наши глаза, полные готовности бороться за свое. Это и есть достоинство. Это и есть свобода. И это на самом деле самое страшное, что только может быть для России, — видеть единство украинцев", — сказал Зеленский.

Он добавил, что тогда единство украинцев было направлено на то, чтобы защитить дом от врага. А сейчас единство необходимо, чтобы в этом доме был достойный мир.

"Я обращаюсь сейчас ко всем украинцам. Наши люди, граждане, политики – все. Надо собраться, прийти в себя, прекратить срач, прекратить политические игрища. Государство должно работать", — акцентировал президент.

Он подчеркнул, что парламент страны, которая воюет, должен работать объединенно. А правительство должно работать эффективно.

"И все мы вместе должны не забывать и не путать, кто именно является сегодня врагом Украины", — добавил глава государства.

19 ноября депутаты из фракции Слуга народа выступили за создание коалиции национальной стойкости и нового правительства на фоне коррупционного скандала в энергетике.

Днем ранее депутаты от Европейской солидарности заблокировали трибуну Рады с требованием полной отставки правительства и переформатирования коалиции.