"Треба зібратися, прийти в себе, припинити срач". Зеленський закликав українців до єдності

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що треба "припинити срач", й закликав громадян та політиків до єдності. Про це йдеться у зверненні глави держави до народу.

Президент згадав перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, більшість тоді зробила вибір на користь України.

"Згадайте наші почуття тоді. Як це було? Темно, гучно, важко, боляче, багатьом – страшно, але ворог не побачив наші спини, що тікають. Він побачив наші очі, повні готовності боротися за своє. Це і є гідність. Це і є свобода. І це насправді найстрашніше, що тільки може бути для Росії, – бачити єдність українців", – сказав Зеленський.

Він додав, що тоді єдність українців була спрямована на те, аби захистити дім від ворога. А зараз єдність необхідна, аби в цьому домі був достойний мир.

"Я звертаюся зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики – всі. Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, припинити політичні ігрища. Держава має працювати", – акцентував президент.

Він наголосив, що парламент країни, яка воює, має працювати об’єднано. А уряд має працювати ефективно.

"І всі ми разом маємо не забувати й не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України", – додав глава держави.

19 листопада депутати з фракції Слуга народу виступили за створення коаліції національної стійкості та нового уряду на тлі корупційного скандалу в енергетиці.

Днем раніше депутати від Європейської солідарності заблокували трибуну Ради з вимогою повної відставки уряду та переформатування коаліції.