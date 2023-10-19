НАПК: Связанный с одесским военкомом Борисовым начальник ТЦК мог обогатиться на 47 млн грн

Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило, что начальник Одесского районного территориального центра комплектования Вячеслав Кушнеров мог незаконно обогатиться почти на 47 млн грн. Его семья приобрела недвижимость и автомобили, не имея на то достаточных официальных доходов, утверждают в НАПК.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военком и его жена стали владельцами квартиры площадью 111 кв. м в Одессе стоимостью 600 000 гривен, которую через год продали за 7,56 млн грн. Впоследствии женщина якобы приобрела автомобиль Toyota Highlander стоимостью почти 1,9 млн грн, который впоследствии был продан за 2 млн грн, отметили в пресс-службе.

В том же году мать военкома подарила сыну жилой дом с хозяйственными постройками общей площадью 259,2 кв. м в Овидиопольском районе Одесской области, оцененный в 1 млн грн, добавляют в агентстве.

По данным НАПК, полученный ею доход за последние 22 года был значительно меньше стоимости подаренного.

Теща Кушнерова на протяжении последних нескольких лет стала владелицей квартиры в Лиманском районе Одесской области дороже 300 000 грн, а также автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 за 420 000 грн.

"Хотя в среднем такой автомобиль стоит более 5 млн грн, что может свидетельствовать о сокрытии реальной стоимости приобретения автомобиля", – пишут в пресс-службе.

Также установлено, что ранее теща военнослужащего купила автомобиль Mercedes-Benz GLC 220D стоимостью 1,4 млн грн, который впоследствии перепродала своей дочери за 1,5 млн грн.

НАПК заявило, что сын Кушнерова стал владельцем квартиры площадью 55,8 кв. м в Одессе стоимостью почти полмиллиона гривен и автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 511 еще почти за полмиллиона гривен, также не имея на это достаточных денежных активов, сформированных из законных источников.

Материалы переданы для дальнейшего расследования.

22 июня журналисты УП опубликовали видеорасследование. В нем они показали виллу в Испании, записанную на мать начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. На его жену там же записан офисный центр. По данным НАПК, в 2018 году сын Кушнерова приобрел у Борисова автомобиль Volkswagen CC стоимостью 500 000 грн, который со временем перепродал.

Читайте также: У должностного лица Полтавского военкомата обнаружили необоснованные доходы в 1,8 млн грн

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.