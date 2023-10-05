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У чиновника Полтавского военкомата обнаружили необоснованные доходы в 1,8 млн грн

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05.10.2023, 00:30
У чиновника Полтавского военкомата обнаружили необоснованные доходы в 1,8 млн грн - Фото
Иллюстративное фото

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило у заместителя начальника Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки признаки приобретения необоснованных активов более чем на 1,8 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

По данным агентства, в мае чиновник приобрел автомобиль Toyota RAV4 стоимостью почти 1,5 млн грн. В этом же месяце у его матери появилась квартира в Полтаве площадью 97,7 кв. м. почти за 2 млн грн.

При этом доходов, полученных ею и ее мужем, не хватило бы на такую покупку, пишут в НАПК.

Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи превышает 1,8 млн грн.

НАПК передало материалы по полтавскому военкому в САП.

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Милана Головань
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