У чиновника Полтавского военкомата обнаружили необоснованные доходы в 1,8 млн грн
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило у заместителя начальника Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки признаки приобретения необоснованных активов более чем на 1,8 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.
По данным агентства, в мае чиновник приобрел автомобиль Toyota RAV4 стоимостью почти 1,5 млн грн. В этом же месяце у его матери появилась квартира в Полтаве площадью 97,7 кв. м. почти за 2 млн грн.
При этом доходов, полученных ею и ее мужем, не хватило бы на такую покупку, пишут в НАПК.
Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи превышает 1,8 млн грн.
НАПК передало материалы по полтавскому военкому в САП.
- ДБР сообщило о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Ровенской области: утверждается, что он обеспечил незаконную выплату в полмиллиона гривен дочери другого офицера этой части.
- Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило об обнаружении признаков незаконного обогащения на 14 млн грн у заместителя начальника Одесского областного военкомата.
- Руководителю одного из киевских районных ТЦК и социальной поддержки вручили протокол о коррупции.
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