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У посадовця Полтавського військкомату виявили необґрунтовані доходи в 1,8 млн грн

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 00:30
У посадовця Полтавського військкомату виявили необґрунтовані доходи в 1,8 млн грн - Фото
Ілюстративне фото

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 1,8 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

За даними агентства, у травні посадовець придбав автомобіль Toyota RAV4 вартістю майже 1,5 млн грн. Цього ж місяця у його матері зʼявилася квартира у Полтаві площею 97,7 кв. м. за майже 2 млн грн.

При цьому доходів, отриманих нею та її чоловіком, не вистачило б на таку покупку, пишуть у НАЗК. 

Різниця між вартістю придбаного майна і законними доходами родини перевищує 1,8 млн грн.

НАЗК передало матеріали щодо полтавського військкома до САП.

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Мілана Головань
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