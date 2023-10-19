НАЗК: Пов'язаний з одеським військкомом Борисовим начальник ТЦК міг збагатитися на 47 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що начальник Одеського районного територіального центру комплектування В'ячеслав Кушнеров міг незаконно збагатитися на майже 47 млн грн. Його сім'я придбала нерухомість і автомобілі, не маючи на те достатніх офіційних доходів, стверджують у НАЗК.

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Військком та його дружина стали власниками квартири площею 111 кв. м в Одесі вартістю 600 000 гривень, яку через рік продали за 7,56 млн грн. Згодом жінка нібито придбала автомобіль Toyota Highlander вартістю майже 1,9 млн грн, який згодом було продано за 2 млн грн, зазначили у пресслужбі.

Того ж року мати військкома подарувала сину житловий будинок з господарськими будівлями загальною площею 259,2 кв. м в Овідіопольському районі Одеської області, оцінений в 1 млн грн, додають в агентстві.

За даними НАЗК, отриманий нею дохід за останні 22 роки був значно меншим за вартість подарованого.

Теща Кушнерова впродовж останніх кількох років стала власницею квартири в Лиманському районі Одеської області за понад 300 000 грн, а також автомобіля Mercedes–Benz GLS 400 за 420 000 грн.

"Хоча в середньому така автівка коштує понад 5 млн грн, що може свідчити про приховування реальної вартості набуття автомобіля", – пишуть у пресслужбі.

Також встановлено, що раніше теща військкома купила автомобіль Mercedes–Benz GLC 220D вартістю 1,4 млн грн, який згодом перепродала своїй дочці за 1,5 млн грн.

НАЗК заявило, що син Кушнерова став власником квартири площею 55,8 кв. м в Одесі вартістю майже пів мільйона гривень та автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 511 ще за майже пів мільйона гривень, також не маючи на це достатніх грошових активів, сформованих із законних джерел.

Матеріали передано для подальшого розслідування.

22 червня журналісти УП опублікували відеорозслідування. У ньому вони показали віллу в Іспанії, записану на матір начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. На його дружину там же записано офісний центр. За даними НАЗК, у 2018 році син Кушнерова придбав у Борисова автомобіль Volkswagen CC вартістю 500 000 грн, який згодом перепродав.

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