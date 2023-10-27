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Нардеп от СН: В Конгрессе сказали, что армия США может начать воевать в новых конфликтах

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 23:14
Нардеп от СН: В Конгрессе сказали, что армия США может начать воевать в новых конфликтах - Фото
Егор Чернев (Фото: Єгор Чернєв/Facebook)

Народный депутат от Слуги народа Егор Чернев заявил, что коллеги из Конгресса США сказали ему, что американская армия может начать воевать в новых конфликтах. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, во время двухнедельного визита в Вашингтон в кулуарах его заверили, что помощь США Украине в ближайшем будущем будет продолжаться — поддержка среди конгрессменов есть, а Демократическая партия может попытаться "протащить" новый пакет через Сенат, где они имеют большинство.
Он отметил, что также прорабатывается вопрос усиления военно-технического сотрудничества, чтобы Украина могла сама производить оружие и меньше зависеть от партнеров. 
Чернев заявил, что в дальнейшем Украине "все больше придется рассчитывать на собственные силы", о чем неформально сказали коллеги из Сената и Палаты представителей. 
"Среди главных причин – внутриполитическая ситуация в США и возможность участия их армии в новых конфликтах. Как сказали наши друзья, может случиться, что за вооружение вы будете конкурировать не с Израилем, а с американской армией. То есть может сложиться такая ситуация, что деньги на помощь будут, но самих снарядов или пушек может не хватать", — подчеркнул парламентарий. 
30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября. Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.  20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и на укрепление безопасности границ США.
  • Вечером 25 октября Майк Джонсон был избран спикером Палаты представителей, его поддержали 220 конгрессменов. Его поздравил президент США Байден и напомнил о важности продления помощи Украине.
  • В тот же день новоизбранный спикер Палаты представителей заявил, что хочет подотчетности помощи Украине для ее продления. Секретарь СНБО Данилов сказал, что это "естественно", и пообещал предоставлять США всю необходимую им информацию.
  • Джонсон заявлял, что финансирование для помощи Украине и Израилю следует рассматривать отдельно, а не одним пакетом, как предлагалось ранее.

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Дмитрий Гриниченко
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Слуга народавойнаконгресс сшавоенная помощьЕгор Чернев

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