Нардеп от СН: В Конгрессе сказали, что армия США может начать воевать в новых конфликтах

Народный депутат от Слуги народа Егор Чернев заявил, что коллеги из Конгресса США сказали ему, что американская армия может начать воевать в новых конфликтах. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, во время двухнедельного визита в Вашингтон в кулуарах его заверили, что помощь США Украине в ближайшем будущем будет продолжаться — поддержка среди конгрессменов есть, а Демократическая партия может попытаться "протащить" новый пакет через Сенат, где они имеют большинство.

Он отметил, что также прорабатывается вопрос усиления военно-технического сотрудничества, чтобы Украина могла сама производить оружие и меньше зависеть от партнеров.

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