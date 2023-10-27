Нардеп від СН: У Конгресі нам сказали, що армія США може почати воювати у нових конфліктах

Народний депутат від Слуги народу Єгор Чернєв заявив, що колеги з Конгресу США сказали йому, що американська армія може почати воювати у нових конфліктах. Про це він написав у Facebook.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, під час двотижневого візиту до Вашингтона в кулуарах його запевнили, що допомога США Україні найближчим часом продовжуватиметься — підтримка серед конгресменів є, а Демократична партія може спробувати "протягнути" новий пакет через Сенат, де вони мають більшість.

Він зазначив, що також опрацьовується питання посилення військово-технічного співробітництва, щоб Україна могла сама виробляти зброю та менше залежати від партнерів.

Чернєв заявив, що надалі Україні "все більше доведеться розраховувати на власні сили", про що неформально сказали колеги із Сенату та Палати представників.

"Серед головних причин – внутрішньополітична ситуація в США та можливість участі їхньої армії у нових конфліктах. Як сказали наші друзі, може статися, що за озброєння ви конкуруватимете не з Ізраїлем, а з американською армією. Тобто може скластися така ситуація, що гроші на допомогу будуть, але самих снарядів чи гармат може не вистачати", – наголосив парламентар.

Увечері 25 жовтня Майка Джонсона було обрано спікером Палати представників, його підтримали 220 конгресменів. Його привітав президент США Байден та нагадав про важливість продовження допомоги Україні.

У той же день новообраний спікер Палати представників заявив, що хоче підзвітності допомоги Україні для її продовження. Секретар РНБО Данілов сказав, що це "природно", і пообіцяв надавати США всю необхідну їм інформацію.

Джонсон заявляв, що фінансування для допомоги Україні та Ізраїлю слід розглядати окремо, а не одним пакетом, як пропонувалося раніше.

Читайте також: США виділили пакет військової допомоги Україні на $150 млн – повний список

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.