НАТО могло бы разместить в Украине войска на основе ротации, чтобы сдерживать РФ – Болтон

США и другие страны НАТО могли бы разместить в Украине военный контингент на основе ротации, чтобы сдерживать агрессию России. Об этом сказал 6 декабря бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Радіо Свобода.

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Болтон считает, что США должны передать Украине больше летального оружия, учитывая растущие опасения, что Россия может начать полномасштабное вторжение.

"Нужно гарантировать, что цена (для Кремля. – Ред.) окажется настолько высокой, что Путин и его советники сочтут ее неприемлемой", – сказал он.

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7 декабря министр обороны Алексей Резников сказал в интервью CNN, что Украине "не нужны американские или канадские солдаты на фронте... Мы будем сражаться сами, но нам необходима модернизация вооружений".

Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКонелл 7 декабря заявил, что "США должны предоставить Украине любое оружие, которое она считает необходимым для защиты от России".

FT пишет, что разведданные США убедили даже скептиков в ЕС, что Россия может готовить вторжение. А если она атакует, госсекретарь Блинкен обещает Кремлю "вещи, от которых мы воздерживались в прошлом".

Сегодня, 7 декабря, по видеосвязи состоятся переговоры президента США Байдена с президентом России Путиным. Лидеры планируют обсудить озабоченность США наращиванием военной мощи России на границе с Украиной.

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Сергей Бережной

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