UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НАТО могло бы разместить в Украине войска на основе ротации, чтобы сдерживать РФ – Болтон

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 14:52
НАТО могло бы разместить в Украине войска на основе ротации, чтобы сдерживать РФ – Болтон - Фото
Джон Болтон в Киеве (Фото: EPA)

США и другие страны НАТО могли бы разместить в Украине военный контингент на основе ротации, чтобы сдерживать агрессию России. Об этом сказал 6 декабря бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Радіо Свобода

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Болтон считает, что США должны передать Украине больше летального оружия, учитывая растущие опасения, что Россия может начать полномасштабное вторжение.

"Нужно гарантировать, что цена (для Кремля. – Ред.) окажется настолько высокой, что Путин и его советники сочтут ее неприемлемой", – сказал он. 

Читайте также: Переговоры Байден – Путин: Украина в центре внимания. Все самое главное в одной хронике

7 декабря министр обороны Алексей Резников сказал в интервью CNN, что Украине "не нужны американские или канадские солдаты на фронте... Мы будем сражаться сами, но нам необходима модернизация вооружений".

Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКонелл 7 декабря заявил, что "США должны предоставить Украине любое оружие, которое она считает необходимым для защиты от России". 

  • Сегодня, 7 декабря, по видеосвязи состоятся переговоры президента США Байдена с президентом России Путиным. Лидеры планируют обсудить озабоченность США наращиванием военной мощи России на границе с Украиной.

Читайте также: Войска РФ у границ. Украина запросила у США часть "афганского вооружения" – Foreign Policy

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Алексей Резников владимир путин джон болтон военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 