Нацполиция: В Тернополе группа военных похищала и пытала людей, требуя деньги – фото

Фото: Национальная полиция

В Тернополе правоохранители задержали группу военнослужащих, которых подозревают в том, что они похищали людей, пытали их, требовали деньги и отбирали имущество. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным правоохранителей, военные вывозили людей за пределы города, избивали их и требовали деньги или ценное имущество.

У полиции отмечают, что они также били людей, которые были тяжело ранены на войне и находились на реабилитации. В частности у 27-летнего жителя Тернополя задержанные отобрали автомобиль KIA и использовали его в собственных целях.

Полицейские обнаружили авто в Киевской области. Также правоохранители зафиксировали случаи особой жестокости.

Одного из действующих военнослужащих, который находился на лечении, нападавшие встретили на улице, силой посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении. Его избили, угрожали оружием и требовали 50 000 гривен за освобождение.

Другого жителя Тернополя, применяя слезоточивый газ, силой затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед авто. Впоследствии избили и удерживали в течение трех дней в нечеловеческих условиях.

Еще одно преступление задокументировали на Ивано-Франковщине. Там военные остановили автомобиль потерпевшего, силой пересадили мужчину в собственное транспортное средство, а его машину угнали. Своих жертв они запугивали, а в случае обращения в полицию – угрожали физической расправой, сообщает полиция.

Сейчас следователи полиции объявили семерым задержанным подозрения в пытках, незаконном лишении свободы или похищении человека, разбое и незаконном завладении транспортным средством.

