Нацполіція: У Тернополі група військових викрадала та катувала людей, вимагаючи гроші – фото, відео
У Тернополі правоохоронці затримали групу військовослужбовців, яких підозрюють у тому, що вони викрадали людей, катували їх, вимагали гроші та відбирали майно. Про це повідомляє Національна поліція України.
За даними правоохоронців, військові вивозили людей за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно.
У поліції зазначають, що вони також били людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації. Зокрема, у 27-річного жителя Тернополя затримані відібрали автомобіль KIA та використовували його у власних цілях.
Поліцейські виявили авто у Київській області. Також правоохоронці зафіксували випадки особливої жорстокості.
Одного з нинішніх військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 000 гривень за звільнення.
Іншого мешканця Тернополя, застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах.
Ще один злочин задокументували на Івано-Франківщині. Там військові зупинили автомобіль потерпілого, силоміць пересадили чоловіка у власний транспортний засіб, а його машину викрали. Своїх жертв вони залякували, а у разі звернення до поліції – погрожували фізичною розправою, повідомляє поліція.
Наразі слідчі поліції оголосили сімом затриманим підозри у катуванні, незаконному позбавленні волі або викраденні людини, розбої та незаконному заволодінні транспортним засобом.
- 23 вересня було затримано командира однієї з військових частин Рівного, якого підозрюють у змушенні підлеглих будувати йому будинок.
- 7 жовтня ДБР повідомило про те, що викрито офіцера, який відправив солдатів крутити шаурму у Покровському районі замість служби. Як пізніше зазначили правоохоронці, військові погодилися на це добровільно, їх не примушували.
Коментарі (0)