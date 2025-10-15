Нацполіція: У Тернополі група військових викрадала та катувала людей, вимагаючи гроші – фото, відео

За даними правоохоронців, військові вивозили людей за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно

У Тернополі правоохоронці затримали групу військовослужбовців, яких підозрюють у тому, що вони викрадали людей, катували їх, вимагали гроші та відбирали майно. Про це повідомляє Національна поліція України.

У поліції зазначають, що вони також били людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації. Зокрема, у 27-річного жителя Тернополя затримані відібрали автомобіль KIA та використовували його у власних цілях.

Поліцейські виявили авто у Київській області. Також правоохоронці зафіксували випадки особливої жорстокості.

Одного з нинішніх військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 000 гривень за звільнення.

Іншого мешканця Тернополя, застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах.

Ще один злочин задокументували на Івано-Франківщині. Там військові зупинили автомобіль потерпілого, силоміць пересадили чоловіка у власний транспортний засіб, а його машину викрали. Своїх жертв вони залякували, а у разі звернення до поліції – погрожували фізичною розправою, повідомляє поліція.

Наразі слідчі поліції оголосили сімом затриманим підозри у катуванні, незаконному позбавленні волі або викраденні людини, розбої та незаконному заволодінні транспортним засобом.

