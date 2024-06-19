"Не будем связывать фортификации и заход россиян". Синегубов – об укреплении Волчанска

Обстрелы Волчанская (Фото: ЕРА/GEORGE IVANCHENKO)

Харьковская областная военная администрация ожидает выводов расследования по факту прорыва российскими войсками государственной границы в Харьковской области. Так глава ОВА Олег Синегубов ответил на вопрос Укринформ, был ли Волчанск достаточно укреплен.

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Журналист напомнил, что, согласно информации, распространяемой в сети, со времени освобождения в 2022-м Волчанск не был достаточно укреплен или вообще не имел оборонительных сооружений, и поэтому россияне якобы легко вошли во второй раз. Он попросил Синегубова прокомментировать это.

"Не будем связывать то, что было сделано относительно укрепления в частности, и то, почему россияне относительно легко зашли или нелегко зашли. Все равно наши воины встретили их боем", – ответил глава военной администрации.

Он напомнил, что ГБР уже проводит соответствующее расследование и ОВА ожидает его выводов.

В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

22 мая Верховная Рада проголосовала за создание ВСК по использованию бюджетных средств на строительство фортификаций и изготовление дронов. Цель ВСК – выяснить, выполнены ли работы по строительству фортификаций, в каком объеме, кто и как использовал бюджетные средства.

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