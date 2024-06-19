"Не будем связывать фортификации и заход россиян". Синегубов – об укреплении Волчанска
Харьковская областная военная администрация ожидает выводов расследования по факту прорыва российскими войсками государственной границы в Харьковской области. Так глава ОВА Олег Синегубов ответил на вопрос Укринформ, был ли Волчанск достаточно укреплен.
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Журналист напомнил, что, согласно информации, распространяемой в сети, со времени освобождения в 2022-м Волчанск не был достаточно укреплен или вообще не имел оборонительных сооружений, и поэтому россияне якобы легко вошли во второй раз. Он попросил Синегубова прокомментировать это.
"Не будем связывать то, что было сделано относительно укрепления в частности, и то, почему россияне относительно легко зашли или нелегко зашли. Все равно наши воины встретили их боем", – ответил глава военной администрации.
Он напомнил, что ГБР уже проводит соответствующее расследование и ОВА ожидает его выводов.
- В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 22 мая Верховная Рада проголосовала за создание ВСК по использованию бюджетных средств на строительство фортификаций и изготовление дронов. Цель ВСК – выяснить, выполнены ли работы по строительству фортификаций, в каком объеме, кто и как использовал бюджетные средства.
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