"Не пов'язуймо фортифікації та захід росіян". Синєгубов відповів, чи був укріплений Вовчанськ

Обстріли Вовчанська (Фото: ЕРА/GEORGE IVANCHENKO)

Харківська обласна військова адміністрація чекає на висновки розслідування за фактом прориву російськими військами державного кордону в Харківській області. Так очільник ОВА Олег Синєгубов відповів на запитання Укрінформ, чи був Вовчанськ достатньо укріплений.

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Журналіст нагадав, що, згідно з інформацією, що поширюється мережею, від часу звільнення у 2022-му Вовчанськ не був достатньо укріплений чи й узагалі не мав оборонних споруд, і тому росіяни буцімто легко зайшли в нього вдруге. Він попросив Синєгубова прокоментувати це.

"Не пов'язуймо те, що було зроблено, щодо укріплення зокрема, і те, чому росіяни відносно легко зайшли чи нелегко зайшли. Все одно наші воїни зустріли їх боєм", – відповів очільник військової адміністрації.

Він нагадав, що ДБР вже проводить відповідне розслідування й ОВА чекає на його висновки.

У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

22 травня Верховна Рада проголосувала за створення ТСК щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій і виготовлення дронів. Мета ТСК – з'ясувати, чи роботи з будівництва фортифікацій були виконані, в якому обсязі, хто та як використав бюджетні кошти.

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