"Не пов'язуймо фортифікації та захід росіян". Синєгубов відповів, чи був укріплений Вовчанськ
Харківська обласна військова адміністрація чекає на висновки розслідування за фактом прориву російськими військами державного кордону в Харківській області. Так очільник ОВА Олег Синєгубов відповів на запитання Укрінформ, чи був Вовчанськ достатньо укріплений.
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Журналіст нагадав, що, згідно з інформацією, що поширюється мережею, від часу звільнення у 2022-му Вовчанськ не був достатньо укріплений чи й узагалі не мав оборонних споруд, і тому росіяни буцімто легко зайшли в нього вдруге. Він попросив Синєгубова прокоментувати це.
"Не пов'язуймо те, що було зроблено, щодо укріплення зокрема, і те, чому росіяни відносно легко зайшли чи нелегко зайшли. Все одно наші воїни зустріли їх боєм", – відповів очільник військової адміністрації.
Він нагадав, що ДБР вже проводить відповідне розслідування й ОВА чекає на його висновки.
- У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- 22 травня Верховна Рада проголосувала за створення ТСК щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій і виготовлення дронів. Мета ТСК – з'ясувати, чи роботи з будівництва фортифікацій були виконані, в якому обсязі, хто та як використав бюджетні кошти.
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