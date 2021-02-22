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"Не несем ответственности". МИД прокомментировал БТР украинского производства в Мьянме

22.02.2021, 21:32
Военная техника в Янгоне (Фото: EPA-EFE/LYNN BO BO)

Украина поставляла в Мьянму бронетранспортеры 17 лет назад и не может нести ответственность за то, что с ними делает страна-покупатель. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает Радио Свобода.

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"Украина поставляла БТР-3У в Мьянму в далеком 2004 году. Страна-производитель не может нести ответственность за использование военной техники, которую приобрела другая страна более 15 лет назад", – заявил Николенко.

Он подчеркнул, что Украина присоединилась к заявлениям ЕС, осуждающим насилие в Мьянме.

"Более того, 12 февраля Украина стала соавтором резолюции Совета ООН по правам человека с призывом воздержаться от насилия и восстановить верховенство права в этой стране", – добавил представитель МИД.

15 февраля бывший посол Европейского Союза в Мьянме Кристиан Шмидт опубликовал видео, на котором на улицах Янгона стоит сломанный БТР. Дипломат заявил, что это произведенный в Украине БТР-3У с 30-мм пушкой, пулеметом калибра 7,62 мм и 30-мм автоматическим станковым гранатометом.

  • 1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Мин Аун Хлайну, а президент, госсоветник и другие топ-чиновники были задержаны за "фальсификацию выборов". 
  • На следующий день военные заявили о перевыборах через год, а США – о намерении вернуть санкции.
  • Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет. Местные жители вышли на уличные протесты против нового режима.
  • 20 февраля во время разгона демонстрации в Мьянме были убиты двое протестующих.

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Наталия Медведева
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МИД Мьянма бтр
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