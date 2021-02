"Не несем ответственности". МИД прокомментировал БТР украинского производства в Мьянме

Украина поставляла в Мьянму бронетранспортеры 17 лет назад и не может нести ответственность за то, что с ними делает страна-покупатель. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает Радио Свобода.

"Украина поставляла БТР-3У в Мьянму в далеком 2004 году. Страна-производитель не может нести ответственность за использование военной техники, которую приобрела другая страна более 15 лет назад", – заявил Николенко.

Он подчеркнул, что Украина присоединилась к заявлениям ЕС, осуждающим насилие в Мьянме.

"Более того, 12 февраля Украина стала соавтором резолюции Совета ООН по правам человека с призывом воздержаться от насилия и восстановить верховенство права в этой стране", – добавил представитель МИД.

15 февраля бывший посол Европейского Союза в Мьянме Кристиан Шмидт опубликовал видео, на котором на улицах Янгона стоит сломанный БТР. Дипломат заявил, что это произведенный в Украине БТР-3У с 30-мм пушкой, пулеметом калибра 7,62 мм и 30-мм автоматическим станковым гранатометом.

The #Myanmar people have courage and a wonderful, malicious sense of humour, even in front of this #Ukraine-built BTR-3U, fitted with a 30mm gun, a 7.62mm machine gun, 30mm automatic grenade launcher and anti-tank guided weapons.

Downtown #Yangon yesterday.... https://t.co/zlJ6ej1CpY