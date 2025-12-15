Некоторым шахматистам из России и Беларуси отменили "нейтральный статус" на соревнованиях
Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила определенным сборным России и Беларуси выступать на международных соревнованиях, используя национальную символику. Решение одобрила Генассамблея федерации.
Речь о юношеских и юниорских соревнованиях. От членов взрослых сборных по-прежнему требуют использовать нейтральные символы, но этот вопрос будет обсуждаться с Международным олимпийским комитетом.
Решение по российской сборной поддержал 61 член FIDE, 51 – проголосовал против, 14 – воздержались, и 15 не голосовали вовсе. В отношении Беларуси было 69 голосов "за" и 40 "против", еще 15 человек воздержались, и 17 не голосовали. Также были сняты ограничения на проведение официальных мероприятий FIDE в Беларуси.
Во время обсуждений упомянули рекомендации МОК и недавнее решение Олимпийского саммита о том, что юные спортсмены с российским или белорусским паспортом больше не должны быть ограничены в доступе к международным юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных видах спорта. Также должны применяться стандартные протоколы в отношении флагов, гимнов, формы и других элементов
- В июле стадо известно, что россиян и белорусов могут допустить к участию в Олимпиаде-2026, вероятно, под "нейтральным статусом".
- 21 октября сообщалось, что "нейтральных" спортсменов из РФ и Беларуси не допустят к лыжному спорту на Олимпиаде-2026. Но 2 декабря решение было изменено – лыжники из этих стран смогут участвовать в зимних соревнованиях.
- 27 ноября стало известно, что дзюдоистам из России разрешили участвовать в мировых соревнованиях под флагом своей страны.
