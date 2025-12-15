Некоторым шахматистам из России и Беларуси отменили "нейтральный статус" на соревнованиях

Генассамблея FIDE проголосовала за то, чтобы часть сборных из РФ и Беларуси выступала со своей национальной символикой

Шахматы (EPA-EFE/SOHAIL SHAHZAD)

Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила определенным сборным России и Беларуси выступать на международных соревнованиях, используя национальную символику. Решение одобрила Генассамблея федерации.

Речь о юношеских и юниорских соревнованиях. От членов взрослых сборных по-прежнему требуют использовать нейтральные символы, но этот вопрос будет обсуждаться с Международным олимпийским комитетом.

Решение по российской сборной поддержал 61 член FIDE, 51 – проголосовал против, 14 – воздержались, и 15 не голосовали вовсе. В отношении Беларуси было 69 голосов "за" и 40 "против", еще 15 человек воздержались, и 17 не голосовали. Также были сняты ограничения на проведение официальных мероприятий FIDE в Беларуси.

Во время обсуждений упомянули рекомендации МОК и недавнее решение Олимпийского саммита о том, что юные спортсмены с российским или белорусским паспортом больше не должны быть ограничены в доступе к международным юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных видах спорта. Также должны применяться стандартные протоколы в отношении флагов, гимнов, формы и других элементов