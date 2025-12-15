Деяким шахістам із Росії та Білорусі скасували "нейтральний статус" на змаганнях

Шахи (EPA-EFE/SOHAIL SHAHZAD)

Міжнародна шахова федерація (FIDE) дозволила певним збірним Росії та Білорусі виступати на міжнародних змаганнях, використовуючи національну символіку. Рішення схвалила Генасамблея федерації.

Йдеться про юнацькі та юніорські змагання. Від членів дорослих збірних, як і раніше, вимагають використовувати нейтральні символи, але це питання буде обговорюватися з Міжнародним олімпійським комітетом.

Рішення щодо російської збірної підтримав 61 член FIDE, 51 – проголосував проти, 14 – утрималися, і 15 не голосували зовсім. Щодо Білорусі було 69 голосів "за" і 40 "проти", ще 15 осіб утрималися, і 17 не голосували. Також було знято обмеження на проведення офіційних заходів FIDE у Білорусі.

Під час обговорень згадали рекомендації МОК і нещодавнє рішення Олімпійського саміту про те, що юні спортсмени з російським або білоруським паспортом більше не повинні бути обмежені в доступі до міжнародних юнацьких змагань як в індивідуальних, так і в командних видах спорту. Також мають застосовуватися стандартні протоколи щодо прапорів, гімнів, форми та інших елементів.