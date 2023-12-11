Неонациста-боевика Петровского оставили под стражей в Финляндии – Yle, Ilta-Sanomat
В Финляндии окружной суд Хельсинки решил продолжить содержание под стражей российского военного преступника и неонациста из ДШРГ "Русич" Яна Петровского. Об этом сообщают местные издания Yle и Ilta-Sanomat со ссылкой на собственную информацию.
Суд решил скрыть личность задержанного, однако, по данным СМИ, говорится именно о Петровском, который получил в Финляндии вид на жительство на имя Воислав Торден.
Продолжения содержания Петровского под стражей требовала пограничная служба, отмечают медиа.
В пятницу, 8 декабря, финский Верховный суд отказал Украине в экстрадиции оккупанта из-за условий в украинских тюрьмах. По мнению судей, Петровскому в случае экстрадиции "будет угрожать положение, унижающее достоинство".
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После освобождения боевика из тюрьмы он был задержан пограничниками – причиной стало выяснение условий пребывания Петровского в стране.
Ранее пограничное ведомство сообщило миграционной службе, что разрешение на проживание Петровского будет аннулировано, а его депортируют и запретят въезд в страну, отмечает Ilta-Sanomat.
Впрочем, на следующий день Yle сообщило, что местная полиция начала предварительное расследование против неонациста по делу о терроризме.
- 25 августа 2023 года финский канал MTV3 со ссылкой на документы следствия сообщил о задержании Петровского, подозреваемого в террористических преступлениях с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.
- В тот же день украинские прокуроры заявили о намерении экстрадировать Петровского в Украину и приступили к подготовке необходимых для этого документов.
- Адвокат боевика сообщал, что тот получил вид на жительство в Финляндии на имя Тордена на основании обучения своей жены, получившей место в одном из финских университетов прикладных наук.
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