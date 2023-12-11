Неонациста-боевика Петровского оставили под стражей в Финляндии – Yle, Ilta-Sanomat

Такое решение требовала пограничная служба, которая и задержала боевика после его освобождения Верховным судом

Ян Петровский вместе с другим российским захватчиком (Фото: ресурс оккупантов)

В Финляндии окружной суд Хельсинки решил продолжить содержание под стражей российского военного преступника и неонациста из ДШРГ "Русич" Яна Петровского. Об этом сообщают местные издания Yle и Ilta-Sanomat со ссылкой на собственную информацию.

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Суд решил скрыть личность задержанного, однако, по данным СМИ, говорится именно о Петровском, который получил в Финляндии вид на жительство на имя Воислав Торден.

Продолжения содержания Петровского под стражей требовала пограничная служба, отмечают медиа.

В пятницу, 8 декабря, финский Верховный суд отказал Украине в экстрадиции оккупанта из-за условий в украинских тюрьмах. По мнению судей, Петровскому в случае экстрадиции "будет угрожать положение, унижающее достоинство".

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После освобождения боевика из тюрьмы он был задержан пограничниками – причиной стало выяснение условий пребывания Петровского в стране.

Ранее пограничное ведомство сообщило миграционной службе, что разрешение на проживание Петровского будет аннулировано, а его депортируют и запретят въезд в страну, отмечает Ilta-Sanomat.

Впрочем, на следующий день Yle сообщило, что местная полиция начала предварительное расследование против неонациста по делу о терроризме.

СПРАВКА. ДШРГ "Русич" – банда, действующая в пользу России, которая воевала с июня 2014 года по июль 2015-го в составе другого незаконного военизированного формирования "Бэтмен" на территории Луганской области, а затем – с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Первым предводителем банды был садист Алексей Мильчаков, который по состоянию на август 2023 года жив и находится в РФ. Банда стала известна после расстрела из засады колонны "Айдара" возле поселка Металлист 5 сентября 2014, когда россияне пытали и убивали пленных украинцев, ДШРГ "Русич" – банда, действующая в пользу России, которая воевала с июня 2014 года по июль 2015-го в составе другого незаконного военизированного формирования "Бэтмен" на территории Луганской области, а затем – с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Первым предводителем банды был садист Алексей Мильчаков, который по состоянию на август 2023 года жив и находится в РФ. Банда стала известна после расстрела из засады колонны "Айдара" возле поселка Металлист 5 сентября 2014, когда россияне пытали и убивали пленных украинцев, снимая это на видео/фото. Мильчаков и Петровский откровенно говорили о военных преступлениях. По данным Минфина США, Петровский является главарем "Русича" после того, как Мильчаков был ранен во время боев под Харьковом в 2022 году.

25 августа 2023 года финский канал MTV3 со ссылкой на документы следствия сообщил о задержании Петровского, подозреваемого в террористических преступлениях с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.

В тот же день украинские прокуроры заявили о намерении экстрадировать Петровского в Украину и приступили к подготовке необходимых для этого документов.

Адвокат боевика сообщал, что тот получил вид на жительство в Финляндии на имя Тордена на основании обучения своей жены, получившей место в одном из финских университетов прикладных наук.

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