Неонациста-бойовика Петровського залишили під вартою у Фінляндії – Yle, Ilta-Sanomat

Такого рішення вимагала прикордонна служба, яка й затримала бойовика після його звільнення Верховним судом

Ян Петровський разом з іншим російським загарбником (Фото: ресурс окупантів)

У Фінляндії окружний суд міста Гельсінкі вирішив продовжити утримання під вартою російського воєнного злочинця та неонациста з ДШРГ "Русич" Яна Петровського. Про це повідомляють місцеві видання Yle та Ilta-Sanomat з посиланням на власну інформацію.

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Суд вирішив приховати особу затриманого, проте, за даними ЗМІ, йдеться саме про Петровського, який у Фінляндії отримав посвідку на проживання на ім'я Воїслав Торден.

Продовження тримання Петровського під вартою вимагала прикордонна служба, зауважують у медіа.

У п'ятницю, 8 грудня, фінський Верховний суд відмовив Україні в екстрадиції окупанта через умови в українських в'язницях. На думку суддів, Петровському у разі екстрадиції "загрожуватиме становище, що принижує гідність".

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Після звільнення бойовика з в'язниці його затримали прикордонники – причиною стало з'ясування умов перебування Петровського в країні.

Раніше прикордонне відомство повідомило міграційній службі, що дозвіл на проживання Петровського буде анульовано, а його депортують та заборонять в'їзд до країни, зауважує Ilta-Sanomat.

Утім, наступного дня Yle повідомило, що місцева поліція розпочала попереднє розслідування проти неонациста у справі про тероризм.

ДОВІДКА. ДШРГ "Русич" – банда, що діє на користь Росії, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, а потім – з початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Першим ватажком банди був садист Олексій Мільчаков, який станом на серпень 2023 року живий і перебуває у РФ. Банда стала відома після розстрілу із засідки колони "Айдара" біля селища Металіст 5 вересня 2014 року, коли росіяни катували та вбивали полонених українців, ДШРГ "Русич" – банда, що діє на користь Росії, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, а потім – з початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Першим ватажком банди був садист Олексій Мільчаков, який станом на серпень 2023 року живий і перебуває у РФ. Банда стала відома після розстрілу із засідки колони "Айдара" біля селища Металіст 5 вересня 2014 року, коли росіяни катували та вбивали полонених українців, знімаючи це на відео/фото. Мільчаков та Петровський відкрито говорили про воєнні злочини. За даними Мінфіну США, Петровський є ватажком "Русича" після того, як Мільчакова було поранено під час боїв під Харковом у 2022 році.

25 серпня 2023 року фінський канал MTV3 з посиланням на документи слідства повідомив про затримання Петровського, підозрюваного в терористичних злочинах з червня 2014 року до серпня 2015 року в Луганській та Донецькій областях.

Того ж дня українські прокурори заявили про намір екстрадувати Петровського до України та розпочали підготовку необхідних для цього документів.

Адвокат бойовика повідомляв, що той отримав посвідку на проживання у Фінляндії на ім'я Тордена на підставі навчання своєї дружини, яка отримала місце в одному з фінських університетів прикладних наук.

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