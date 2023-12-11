Неонациста-бойовика Петровського залишили під вартою у Фінляндії – Yle, Ilta-Sanomat
У Фінляндії окружний суд міста Гельсінкі вирішив продовжити утримання під вартою російського воєнного злочинця та неонациста з ДШРГ "Русич" Яна Петровського. Про це повідомляють місцеві видання Yle та Ilta-Sanomat з посиланням на власну інформацію.
Суд вирішив приховати особу затриманого, проте, за даними ЗМІ, йдеться саме про Петровського, який у Фінляндії отримав посвідку на проживання на ім'я Воїслав Торден.
Продовження тримання Петровського під вартою вимагала прикордонна служба, зауважують у медіа.
У п'ятницю, 8 грудня, фінський Верховний суд відмовив Україні в екстрадиції окупанта через умови в українських в'язницях. На думку суддів, Петровському у разі екстрадиції "загрожуватиме становище, що принижує гідність".
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Після звільнення бойовика з в'язниці його затримали прикордонники – причиною стало з'ясування умов перебування Петровського в країні.
Раніше прикордонне відомство повідомило міграційній службі, що дозвіл на проживання Петровського буде анульовано, а його депортують та заборонять в'їзд до країни, зауважує Ilta-Sanomat.
Утім, наступного дня Yle повідомило, що місцева поліція розпочала попереднє розслідування проти неонациста у справі про тероризм.
- 25 серпня 2023 року фінський канал MTV3 з посиланням на документи слідства повідомив про затримання Петровського, підозрюваного в терористичних злочинах з червня 2014 року до серпня 2015 року в Луганській та Донецькій областях.
- Того ж дня українські прокурори заявили про намір екстрадувати Петровського до України та розпочали підготовку необхідних для цього документів.
- Адвокат бойовика повідомляв, що той отримав посвідку на проживання у Фінляндії на ім'я Тордена на підставі навчання своєї дружини, яка отримала місце в одному з фінських університетів прикладних наук.
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