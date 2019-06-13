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13.06.2019, 10:05

Нет никаких команд не стрелять в ответ в Донбассе - Хомчак

Нет никаких команд не стрелять в ответ в Донбассе - Хомчак - Фото
Руслан Хомчак (скриншот из видеозаписи)

"Там война, все командиры на своих местах", - сказал начальник Генштаба, добавив, что команд "не отвечать на обстрелы" никто из руководства не давал

Сообщения о том, что с приходом новой власти военным в Донбассе "запретили отвечать на огонь противника" - один из элементов информационно-психологической войны. Об этом заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак, пишет BBC News Україна.

"Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай? <...> На войне такого не бывает. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст. И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут", - пояснил он.

По словам НГШ, если по военным ведут огонь оккупанты, "то как человек, который пять лет воюет, не будет отвечать?"

После переговоров 5 июня с властями РФ глава украинской делегации в Минске Леонид Кучма предложил "не стрелять в ответ" в Донбассе. Позднее у президента Владимира Зеленского заявили, что эта фраза "вырвана из контекста", хотя в сообщении пресс-службы АП это было не так. Кучма затем пояснил, что это было его "личное мнение, и решение за президентом". Зеленский заявил, что на обстрелы "наша армия будет отвечать со всей мощью".

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Теги: обстрел, война в донбассе, генштаб, руслан хомчак
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