Newsweek пишет, что США утилизируют сотни ATACMS, которые могли отдать ВСУ. Пентагон: Ложь

Райдер заявил, что сообщения о якобы утилизации ракет ATACMS, являются неправдивыми

Пэт Райдер (Фото: Пентагон)

В Пентагоне опровергли сообщения о том, что США планируют утилизировать сотни ракет ATACMS, которые могла бы получить Украина. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны США Пэт Райдер.

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По его словам, он видел подобные сообщения в прессе.

"Мы проверили это и обнаружили, что это неправда. Эти сообщения являются ложными", — сказал Райдер.

Ранее журнал Newsweek написал, что США хотят уничтожить сотни просроченных ATACMS, что якобы станет значительными расходами для американских налогоплательщиков.

В комментарии журналистам бывший советник главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что эти ракеты могли бы передать Силам обороны.

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