Newsweek пишет, что США утилизируют сотни ATACMS, которые могли отдать ВСУ. Пентагон: Ложь
В Пентагоне опровергли сообщения о том, что США планируют утилизировать сотни ракет ATACMS, которые могла бы получить Украина. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны США Пэт Райдер.
По его словам, он видел подобные сообщения в прессе.
"Мы проверили это и обнаружили, что это неправда. Эти сообщения являются ложными", — сказал Райдер.
Ранее журнал Newsweek написал, что США хотят уничтожить сотни просроченных ATACMS, что якобы станет значительными расходами для американских налогоплательщиков.
В комментарии журналистам бывший советник главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что эти ракеты могли бы передать Силам обороны.
- В ночь на 17 октября 2023 года ВСУ (предположительно, впервые) атаковали объекты россиян ATACMS. Вот видео запуска. Вследствие ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске россыпью суббоеприпасов М74 были уничтожены и повреждены несколько вертолетов противника.
- Пока что Украине дали всего около 20 таких ракет (данные NYT). Это самая старая и базовая версия, которая добивает максимум на 165 км. Другие модификации ATACMS с унитарной боеголовкой бьют до 300 км, экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км.
- Союзники категорически запрещают Украине бить по территории РФ их оружием, в том числе ATACMS.
- По словам главы МИД Украины, США будут регулярно поставлять Украине ATACMS, "ракет будет больше".
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