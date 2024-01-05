Newsweek написав, що США утилізують сотні ATACMS, які могли віддати ЗСУ. Пентагон: Брехня

Райдер заявив, що повідомлення про нібито утилізацію ракет ATACMS є неправдивими

Пет Райдер (Фото: Пентагон)

У Пентагоні спростували повідомлення про те, що США планують утилізувати сотні ракет ATACMS, які б могла отримати Україна. Про це на брифінгу заявив речник Міноборони США Пет Райдер.

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За його словами, він бачив подібні повідомлення у пресі.

"Ми перевірили це і виявили, що це неправда. Ці повідомлення є хибними", – сказав Райдер.

Раніше журнал Newsweek написав, що США хочуть знищити сотні прострочених ATACMS, що нібито стане значними видатками для американських платників податків.

У коментарі колишній радник головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного Ден Райс заявив, що ці ракети могли б передати Силам оборони.

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