Newsweek написав, що США утилізують сотні ATACMS, які могли віддати ЗСУ. Пентагон: Брехня
У Пентагоні спростували повідомлення про те, що США планують утилізувати сотні ракет ATACMS, які б могла отримати Україна. Про це на брифінгу заявив речник Міноборони США Пет Райдер.
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За його словами, він бачив подібні повідомлення у пресі.
"Ми перевірили це і виявили, що це неправда. Ці повідомлення є хибними", – сказав Райдер.
Раніше журнал Newsweek написав, що США хочуть знищити сотні прострочених ATACMS, що нібито стане значними видатками для американських платників податків.
У коментарі колишній радник головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного Ден Райс заявив, що ці ракети могли б передати Силам оборони.
- У ніч на 17 жовтня 2023 року ЗСУ (імовірно, вперше) атакували об'єкти росіян ATACMS. Ось відео запуску. Внаслідок ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську розсипом суббоєприпасів М74 було знищено та пошкоджено кілька вертольотів противника.
- Поки що Україні дали лише близько 20 таких ракет (дані NYT). Це найстаріша та базова версія, яка добиває максимум на 165 км. Інші модифікації ATACMS із унітарною боєголовкою б'ють до 300 км, експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км.
- Союзники категорично забороняють Україні бити по території РФ їхньою зброєю, зокрема ATACMS.
- За словами глави МЗС України, США регулярно постачатимуть Україні ATACMS, "ракет буде більше".
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