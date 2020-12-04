В Офисе евроинтеграции разъяснили, почему отложена встреча Украина-ЕС

Совет ассоциации Украина-ЕС проведут предположительно в феврале, причем не в формате видеоконференции, а физически в столице Евросоюза. Об этом, комментируя перенос онлайн-встречи с 8 декабря на более позднюю дату, сообщила LIGA.net вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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По ее словам, перенос согласован официальным Киевом и руководством Евросоюза. "Да, мы решили провести... именно в формате физической встречи", – уточнила она.

Из-за продолжающегося антикоронавирусного локдауна в Брюсселе встречу отложили до февраля, а до того "договорились поддерживать диалог на высоком политическом уровне до быстрейшей возможности физического визита".

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Стефанишина добавила, что на следующей неделе (7—13 декабря) у нее с премьером Денисом Шмыгалем запланирована беседа с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи.

После этого разговора можно будет говорить о конкретной дате, резюмировала она.

1 сентября 2017 года вступило в силу соглашение об ассоциации Украина-ЕС, подписанное 21 марта 2014 года и 27 июня 2014 года в Брюсселе. Это международный договор в сфере политики, торговли, культуры и укрепления безопасности без срока действия.

Отказ на то время президента Виктора Януковича от еврокурса в пользу сближения с Россией привел к Евромайдану и массовым протестам в других городах. В России традиционно увидели русофобию.

В июне 2020-го Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

В октябре президент Зеленский так говорил о курсе в ЕС: "Украинцы ментально больше европейцы, чем некоторые европейцы". Он собирался "выяснить, хотим ли мы быть с Европой и хочет ли Европа нас".

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Евгений Пилипенко

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