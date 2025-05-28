"Но никто так долго не хочет воевать". Зеленский раскрыл, когда армия РФ ощутит санкции

Зеленский подчеркнул, что для того, чтобы экономика России скорее ощутила давление, нужны новые и мощные санкционные пакеты

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Российская армия начнет ощущать введенные западными странами санкции с лета 2026 года, в то же время Украина не хотела бы воевать "так долго". Об этом на пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцом заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы все понимаем, что экономика России начала ощущать санкции, но реально их армия будет это чувствовать, начиная где-то с июня 2026 года, и это очень долго для нас. Мы не хотим так долго воевать, но это очень сложно, никто не хочет лет войны", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что для того, чтобы экономика России скорее ощутила давление, нужны новые и мощные санкционные пакеты – они должны приблизить к сокращению финансирования российской армии.

Речь идет о санкциях против энергетического сектора России, ограничениях на поставку компонентов, используемых для производства дальнобойного оружия – в частности дронов и ракет, а также об установлении ценовых ограничений на российские энергоресурсы.