"Але ніхто так довго не хоче воювати". Зеленський розкрив, коли армія РФ відчує санкції

Зеленський наголосив, що для того, щоб економіка Росії швидше відчула тиск, потрібні нові й потужні санкційні пакети

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Російська армія почне відчувати запроваджені західними країнами санкції з літа 2026 року, водночас Україна б не хотіла воювати "так довго". Про це на пресконференції з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми всі розуміємо, що економіка Росії почала відчувати санкції, але реально їхня армія буде це відчувати, починаючи десь з червня 2026 року, і це дуже довго для нас. Ми не хочемо так довго воювати, але це дуже складно, ніхто не хоче років війни", – сказав він.

Зеленський наголосив, що для того, щоб економіка Росії швидше відчула тиск, потрібні нові й потужні санкційні пакети – вони мають наблизити скорочення фінансування російської армії.

Йдеться про санкції проти енергетичного сектору Росії, обмеження на постачання компонентів, які використовуються для виробництва далекобійної зброї – зокрема дронів і ракет, а також про встановлення цінових обмежень на російські енергоресурси.