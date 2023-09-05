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NYT: Суровикин был освобожден после гибели Пригожина. Перспектив карьеры у него больше нет

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 11:33
NYT: Суровикин был освобожден после гибели Пригожина. Перспектив карьеры у него больше нет - Фото
Сергей Суровикин (Фото: ресурс оккупантов)

Российский генерал Сергей Суровикин был освобожден из-под стражи после гибели главаря террористов Группы Вагнера Евгения Пригожина. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на анонимных американских чиновников и "человека, близкого к Минобороны РФ". 

По словам американцев, Суровикин заранее знал о том, что Пригожин планировал восстание. 

Отмечается, что остается неясным, сохраняются ли какие-либо ограничения на передвижение Суровикина или другие запреты после его освобождения. 

Собеседники издания заявили, что генерала освободили через несколько дней после гибели Пригожина. 

"Он пока сохранил свое звание и технически все еще является военным офицером, но никаких карьерных перспектив у него больше нет", — сказали источники журналистов. 

Читайте также: ГУР – военным России: Не напрягает, что бунт устроил Пригожин, а задержали Суровикина?

Дмитрий Гриниченко
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войнавладимир путиневгений пригожинсергей суровикин
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