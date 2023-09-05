NYT: Суровикин был освобожден после гибели Пригожина. Перспектив карьеры у него больше нет
Российский генерал Сергей Суровикин был освобожден из-под стражи после гибели главаря террористов Группы Вагнера Евгения Пригожина. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на анонимных американских чиновников и "человека, близкого к Минобороны РФ".
По словам американцев, Суровикин заранее знал о том, что Пригожин планировал восстание.
Отмечается, что остается неясным, сохраняются ли какие-либо ограничения на передвижение Суровикина или другие запреты после его освобождения.
Собеседники издания заявили, что генерала освободили через несколько дней после гибели Пригожина.
"Он пока сохранил свое звание и технически все еще является военным офицером, но никаких карьерных перспектив у него больше нет", — сказали источники журналистов.
- 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- На второй день "мятежа" Суровикин в видеообращении к вагнеровцам призвал их "остановить колонны" и подчиниться военно-политическому руководству РФ.
- 13 июля в WSJ сообщили, что Суровикин был задержан после начала мятежа Пригожина. Также были задержаны, отстранены или уволены другие российские военачальники.
- По данным Politico, Суровикину запрещали выходить из дома и приказали молчать, пока о нем не забудут.
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