NYT: Суровикин был освобожден после гибели Пригожина. Перспектив карьеры у него больше нет

Российский генерал Сергей Суровикин был освобожден из-под стражи после гибели главаря террористов Группы Вагнера Евгения Пригожина. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на анонимных американских чиновников и "человека, близкого к Минобороны РФ".

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По словам американцев, Суровикин заранее знал о том, что Пригожин планировал восстание.

Отмечается, что остается неясным, сохраняются ли какие-либо ограничения на передвижение Суровикина или другие запреты после его освобождения.

Собеседники издания заявили, что генерала освободили через несколько дней после гибели Пригожина.

"Он пока сохранил свое звание и технически все еще является военным офицером, но никаких карьерных перспектив у него больше нет", — сказали источники журналистов.

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