NYT: Суровікін був звільнений після загибелі Пригожина. Перспектив кар'єри він більше не має

Російського генерала Сергія Суровікіна було звільнено з-під варти після загибелі ватажка терористів Групи Вагнера Євгена Пригожина. Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на анонімних американських чиновників і "людину, близьку до Міноборони РФ".

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За словами американців, Суровікін заздалегідь знав, що Пригожин планував повстання.

Зазначається, що залишається незрозумілим, чи зберігаються якісь обмеження на пересування Суровікіна чи інші заборони після його звільнення.

Співрозмовники видання заявили, що генерала звільнили за кілька днів після загибелі Пригожина.

"Він поки зберіг своє звання і технічно все ще є військовим офіцером, але жодних кар'єрних перспектив він більше не має", — сказали джерела журналістів.

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