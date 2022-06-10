UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обмен двух британских военнопленных под вопросом, Россия "не хочет следовать правилам"

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 12:46
Обмен двух британских военнопленных под вопросом, Россия
Эйден Эслин и Шон Пиннер (Коллаж, фото - скриншот из видео Sky News)

Член парламента Великобритании Роберт Дженрик назвал ситуацию с намерением россиян казнить двух британских военнопленных Эйдена Эслина и Шона Пиннера "совершенно возмутительной". Он сказал об этом в эфире BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Дженрик представляет в парламенте Ньюарк, где живет семья Эслина. 

Как заявил Дженрик, посол Украины заверил его, что вопрос об обмене Эслина и Пиннера будет "приоритетным" при переговорах с россиянами. Однако, по словам парламентария, это зависит от того, намерена ли Россия соблюдать международное право.

Дженрик сказал, что в соответствии с Женевской конвенцией Эслин и Пиннер являются военнослужащими ВСУ и отношение к ним в плену должно быть соответствующим. Вместо этого им устраивают "показательный суд" и объявляют о намерении их казнить.

"Два гражданина Великобритании были лишены нормального судебного процесса, и, по сути, их используют в качестве заложников", – сказал Дженрик.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военнопленные обмен военнопленными Эйден Эслин Шон Пиннер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 