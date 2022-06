Обмен двух британских военнопленных под вопросом, Россия "не хочет следовать правилам"

Член парламента Великобритании Роберт Дженрик назвал ситуацию с намерением россиян казнить двух британских военнопленных Эйдена Эслина и Шона Пиннера "совершенно возмутительной". Он сказал об этом в эфире BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Дженрик представляет в парламенте Ньюарк, где живет семья Эслина.

Как заявил Дженрик, посол Украины заверил его, что вопрос об обмене Эслина и Пиннера будет "приоритетным" при переговорах с россиянами. Однако, по словам парламентария, это зависит от того, намерена ли Россия соблюдать международное право.

Дженрик сказал, что в соответствии с Женевской конвенцией Эслин и Пиннер являются военнослужащими ВСУ и отношение к ним в плену должно быть соответствующим. Вместо этого им устраивают "показательный суд" и объявляют о намерении их казнить.

"Два гражданина Великобритании были лишены нормального судебного процесса, и, по сути, их используют в качестве заложников", – сказал Дженрик.

Russian proxies have subjected my constituent Aiden Aslin to a fraudulent show trial and sentenced to death. This is an egregious breach of international law and must not be allowed to pass. pic.twitter.com/XaECmz8veU