Обмен двух британских военнопленных под вопросом, Россия "не хочет следовать правилам"

Член парламента Великобритании Роберт Дженрик назвал ситуацию с намерением россиян казнить двух британских военнопленных Эйдена Эслина и Шона Пиннера "совершенно возмутительной". Он сказал об этом в эфире BBC.

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Дженрик представляет в парламенте Ньюарк, где живет семья Эслина.

Как заявил Дженрик, посол Украины заверил его, что вопрос об обмене Эслина и Пиннера будет "приоритетным" при переговорах с россиянами. Однако, по словам парламентария, это зависит от того, намерена ли Россия соблюдать международное право.

Дженрик сказал, что в соответствии с Женевской конвенцией Эслин и Пиннер являются военнослужащими ВСУ и отношение к ним в плену должно быть соответствующим. Вместо этого им устраивают "показательный суд" и объявляют о намерении их казнить.

"Два гражданина Великобритании были лишены нормального судебного процесса, и, по сути, их используют в качестве заложников", – сказал Дженрик.

Russian proxies have subjected my constituent Aiden Aslin to a fraudulent show trial and sentenced to death. This is an egregious breach of international law and must not be allowed to pass. pic.twitter.com/XaECmz8veU — Robert Jenrick (@RobertJenrick) June 9, 2022

СПРАВКА. В Донецкой области оккупанты захватили в плен марокканца Саадуна Брагима, а также британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера. Как утверждают росСМИ, все трое проходили службу в 36 отдельной бригаде морской пехоты ВСУ. Британцев российские оккупанты захватили в плен в Мариуполе, а марокканца – в Волновахе. Вчера министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отреагировала на намерение террористической организации "ДНР" приговорить трех военных ВСУ из Великобритании и Марокко к смертной казни, назвав его фиктивным. 12 апреля британец Эйден Эслин из Ньюарка, который живет в Украине с 2018 года и защищает Мариуполь в рядах морской пехоты ВСУ, позвонил домой и сказал, что у его части не осталось боеприпасов и они вынуждены сдаться в плен.

4 июня глава МВД Денис Монастырский заверил, что все защитники Мариуполя окажутся в Киеве и Украина делает для этого все возможное.

9 июня оккупанты приняли решение убить всех трех пленных из Великобритании и Марокко, назвав это "решением суда". Читайте также: Решение об обмене двух британских пленных будет принимать Украина – Джонсон

Сергей Бережной

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