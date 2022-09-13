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Обострение между Азербайджаном и Арменией. Турция обвиняет Ереван в провокациях

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 12:22
Обострение между Азербайджаном и Арменией. Турция обвиняет Ереван в провокациях - Фото
Мевлют Чавушоглу и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал обострение на границе Азербайджана и Армении, обвинив Ереван в провокациях. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, он обсудил обострение на азербайджано-армянской государственной границе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Чавушоглу заявил, что "Армения должна прекратить свои провокации и сосредоточиться на мирных переговорах и сотрудничестве с Азербайджаном".

Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев призывает Ереван и Баку к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права, в частности, с уважением к территориальной целостности государств в пределах международно признанных границ, а также подчеркивает — РФ ничтожный посредник.

  • Осенью 2020-го Армения пошла на уступки Азербайджану в результате войны в Нагорном Карабахе. РФ ввела войска в Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом.
  • 26 августа 2022 года армия Азербайджана вошла в Лачин, который почти 30 лет контролировала Армения, а с декабря 2020-го был под контролем российских военных.
  • 13 сентября 2022 года в конфликте между Арменией и Азербайджаном произошло обострение. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации, премьер Армении Пашинян позвонил российскому диктатору Путину, Ереван намерен обратиться в российский военный блок ОДКБ.

Читайте также: США "готовы взаимодействовать" с Арменией и Азербайджаном по Карабаху – Госдеп

Дмитро Гриниченко
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армения Турция Азербайджан Мевлют Чавушоглу нагорный карабах
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