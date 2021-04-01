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ОБСЕ: На заседании ТКГ стороны подчеркнули важность соблюдения перемирия на Донбассе

01.04.2021, 16:31
ОБСЕ: На заседании ТКГ стороны подчеркнули важность соблюдения перемирия на Донбассе - Фото
Мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе (Фото: Вадим Кот/ЕРА)

В ОБСЕ заявляют, что вчера, 31 марта, на заседании рабочей группы по безопасности трехсторонней контактной группы стороны подчеркнули важность соблюдения в полном объеме мер по усилению режима прекращения огня, согласованных 22 июля 2020 года. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посла Хайди Грау.

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Она отметила, что, по оценкам СММ ОБСЕ, среднее число нарушений режима прекращения огня на Донбассе продолжает оставаться значительно ниже уровня, который был до вступления в силу нового перемирия в июле 2020 года.

При этом в ОБСЕ признали, что в последнее время происходит рост числа нарушений перемирия. Это и стало предметом обсуждения в рабочей группе по безопасности.

"При этом стороны подчеркнули важность соблюдения в полном объеме мер по усилению режима прекращения огня, согласованных ТКГ 22 июля 2020 года. Это является особенно важным для устранения существующих нарушений режима прекращения огня", – говорится в сообщении.

В ОБСЕ также добавили, что, несмотря на разногласия по процедурным вопросам, участники политической рабочей группы обсуждали отдельные аспекты плана действий в полном соответствии с минскими соглашениями.

Вадим Ребрина
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Донбасс обсе ткг Хайди Грау
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