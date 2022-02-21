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Обязанности по отношению к гражданам нашей страны мы выполняем и будем выполнять – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 23:27
Обязанности по отношению к гражданам нашей страны мы выполняем и будем выполнять – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны еще не закрыто. Следующее заседание состоится в случае необходимости еще раз, члены СНБО работают в режиме 24/7. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

Заседание СНБО еще не закрыто. Следующее заседание состоится в случае необходимости еще раз, члены СНБО работают в режиме 24/7.

Мы все обязанности по отношению к гражданам нашей страны мы выполняли, выполняем и будем выполнять, сказал Данилов, отвечая на вопрос о судьбе укран=инцев, которые остаются на неподконтрольной Украине территории.

По окончании заседания СНБО выступит президент Владимир Зеленский, он расскажет обо всех принятых решениях.

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Наталия Медведева
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снбо Алексей Данилов
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