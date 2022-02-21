Обязанности по отношению к гражданам нашей страны мы выполняем и будем выполнять – Данилов

Сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны еще не закрыто. Следующее заседание состоится в случае необходимости еще раз, члены СНБО работают в режиме 24/7. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

Заседание СНБО еще не закрыто. Следующее заседание состоится в случае необходимости еще раз, члены СНБО работают в режиме 24/7.

Мы все обязанности по отношению к гражданам нашей страны мы выполняли, выполняем и будем выполнять, сказал Данилов, отвечая на вопрос о судьбе укран=инцев, которые остаются на неподконтрольной Украине территории.

По окончании заседания СНБО выступит президент Владимир Зеленский, он расскажет обо всех принятых решениях.

Ранее сегодня, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин признал "независимыми республиками" захваченные Россией территории Донбасса.

Лидеры ЕС заявили, что Евросоюз даст совместный ответ России на незаконное решение Кремля по Донбассу.

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Наталия Медведева

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