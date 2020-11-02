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"Очень странное заявление". В Офисе Зеленского ответили на обвинения в угрозах судье КСУ

02.11.2020, 11:08
Михаил Подоляк (фото - Facebook/Михаил Подоляк)

В ОП заверяют: угрозы с их стороны в адрес судьи КСУ в принципе невозможны

Заявление судьи Конституционного суда Игоря Слиденко, который был докладчиком по скандальному делу об антикор реформе, об угрозах со стороны Офиса президента является неправдой. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк.

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"Очень странное заявление от судьи-докладчика Слиденко. Безусловно, не было и не может быть никаких звонков из Офиса с угрозами. Потому что это в принципе невозможно", – сказал он.

В ОП считают, что судьи с помощью встречных обвинений пытаются избежать ответственности.

  • 27 октября КСУ признал неконституционными уголовную статью за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК, что поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ.
  • 30 октября судья Слиденко заявил, что перед слушанием ему угрожали из ОП, после чего он подал в отставку. 

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Марк Сировой
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