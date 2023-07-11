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Одесса. РФ атаковала дронами порт в регионе, есть два прилета по админзданию — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 08:46
Одесса. РФ атаковала дронами порт в регионе, есть два прилета по админзданию — глава ОВА - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 припортовый объект в Одесской области в ночь на 11 июля. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, противовоздушная оборона не дала россиянам реализовать план атаки на зерновой терминал в одном из портов региона. 

Он отметил, что два ударных беспилотника ударили по административному зданию припортового объекта. 

Из-за падения осколков загорелись два припортовых терминала, в том числе и зерновой.

Пожар был оперативно потушен, критических разрушений или пострадавших нет. 

Воздушные силы заявляли, что Россия ночью запустила по Украине 28 дронов-камикадзе, 26 из которых сбили силы ПВО.

Ранее военная администрация Киева сообщила, что враг пытался атаковать "шахедами" столицу.

Читайте также: 14 западных компаний, чья электроника обнаружена в дронах террористов Shahed-136 — список запчастей

Дмитрий Гриниченко
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