Одесса. РФ атаковала дронами порт в регионе, есть два прилета по админзданию — глава ОВА
11.07.2023, 08:46
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 припортовый объект в Одесской области в ночь на 11 июля. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, противовоздушная оборона не дала россиянам реализовать план атаки на зерновой терминал в одном из портов региона.
Он отметил, что два ударных беспилотника ударили по административному зданию припортового объекта.
Из-за падения осколков загорелись два припортовых терминала, в том числе и зерновой.
Пожар был оперативно потушен, критических разрушений или пострадавших нет.
Воздушные силы заявляли, что Россия ночью запустила по Украине 28 дронов-камикадзе, 26 из которых сбили силы ПВО.
Ранее военная администрация Киева сообщила, что враг пытался атаковать "шахедами" столицу.
- В час ночи 10 июля россияне нанесли ракетные удары по прифронтовому Краматорску, а затем по Николаеву.
- 4 июля оккупанты атаковали ракетами Первомайский Харьковской области. Спикер Воздушных сил сообщил, что россияне применили ракету из комплекса "Искандер-К".
- Атака на Николаев: ночью россияне ударили по инфраструктуре, вероятно, "Искандером" – ОВА.
Читайте также: 14 западных компаний, чья электроника обнаружена в дронах террористов Shahed-136 — список запчастей
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии