Российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 припортовый объект в Одесской области в ночь на 11 июля. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, противовоздушная оборона не дала россиянам реализовать план атаки на зерновой терминал в одном из портов региона.

Он отметил, что два ударных беспилотника ударили по административному зданию припортового объекта.

Из-за падения осколков загорелись два припортовых терминала, в том числе и зерновой.

Пожар был оперативно потушен, критических разрушений или пострадавших нет.

Воздушные силы заявляли, что Россия ночью запустила по Украине 28 дронов-камикадзе, 26 из которых сбили силы ПВО.

Ранее военная администрация Киева сообщила , что враг пытался атаковать "шахедами" столицу.

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