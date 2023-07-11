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Одеса. РФ атакувала дронами порт у регіоні, є два прильоти по адмінбудівлі — глава ОВА

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 08:46
Одеса. РФ атакувала дронами порт у регіоні, є два прильоти по адмінбудівлі — глава ОВА - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136 припортовий об'єкт на Одещині в ніч проти 11 липня. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, протиповітряна оборона не дала росіянам реалізувати план атаки на зерновий термінал в одному з портів регіону.

Він зазначив, що два ударні безпілотники вдарили по адміністративній будівлі припортового об'єкта.

Через падіння уламків спалахнули два припортові термінали, зокрема й зерновий.

Пожежа була оперативно загашена, критичних руйнувань чи постраждалих немає.

Повітряні сили заявляли, що Росія вночі запустила по Україні 28 дронів-камікадзе, 26 з яких збили сили ППО.

Раніше військова адміністрація Києва повідомила, що ворог намагався атакувати "шахедами" столицю.

Читайте також: 14 західних компаній, чия електроніка виявлена у дронах терористів Shahed-136 — список запчастин

Дмитро Гриниченко
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війнаодеська областьппопортиShahed-136дрони-камікадзе
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