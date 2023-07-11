Одеса. РФ атакувала дронами порт у регіоні, є два прильоти по адмінбудівлі — глава ОВА
Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136 припортовий об'єкт на Одещині в ніч проти 11 липня. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, протиповітряна оборона не дала росіянам реалізувати план атаки на зерновий термінал в одному з портів регіону.
Він зазначив, що два ударні безпілотники вдарили по адміністративній будівлі припортового об'єкта.
Через падіння уламків спалахнули два припортові термінали, зокрема й зерновий.
Пожежа була оперативно загашена, критичних руйнувань чи постраждалих немає.
Повітряні сили заявляли, що Росія вночі запустила по Україні 28 дронів-камікадзе, 26 з яких збили сили ППО.
Раніше військова адміністрація Києва повідомила, що ворог намагався атакувати "шахедами" столицю.
- О першій годині ночі 10 липня росіяни завдали ракетних ударів по прифронтовому Краматорську, а потім по Миколаєву.
- 4 липня окупанти атакували ракетами Первомайський Харківської області. Речник Повітряних сил повідомив, що росіяни застосували ракету з комплексу "Іскандер-К".
- Атака на Миколаїв: уночі росіяни вдарили по інфраструктурі, ймовірно, "Іскандером" – ОВА.
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