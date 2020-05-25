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Одиннадцать главных новостей Украины и мира на 19:00 25 мая

Одиннадцать главных новостей Украины и мира на 19:00 25 мая - Фото
25.05.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. КАРАНТИН. В КИЕВЕ И ХАРЬКОВЕ ОТКРЫЛОСЬ МЕТРО – ПРАВИЛА ПРОЕЗДА ПРИ КОРОНАВИРУСЕ. Сегодня, 25 мая, в связи с ослаблением коронавирусного карантина в Киеве и Харькове открывается метро, которое не работало с середины марта (подробнее).

2. АКЦИИ НЕСТАБИЛЬНЫЕ, ЦЕНЫ НА НЕФТЬ РАСТУТ, НЕСМОТРЯ НА ТРЕНИЯ МЕЖДУ США И КИТАЕМ. 25 мая индикатор азиатских акций в понедельник сократил ранний рост на фоне ухудшения отношений между Китаем и Соединенными Штатами (подробнее).

3. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ – НАИМЕНЬШЕЕ СУТОЧНОЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ ЗА 45 ДНЕЙ. За сутки в Украине выявлено 259 новых случаев COVID-19, это наименьшее число новых заболевших с 9 апреля - тогда было 224. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Центра общественного здоровья (подробнее).

4. МИНЭКОЭНЕРГО БУДЕТ РАЗДЕЛЕНО НА ДВА МИНИСТЕРСТВА. Премьер-министр Шмыгаль анонсировал разделение Минэкоэнерго на два профильных ведомства (подробнее).

5. СУРКИСЫ VS ПРИВАТБАНК. КАБМИН ПОДАЛ АПЕЛЛЯЦИЮ НА РЕШЕНИЕ СУДА О $250 МЛН. Киевский апелляционный суд 18 мая открыл производство по апелляционной жалобе Кабинета министров на решение Печерского райсуда Киева о взыскании с ПриватБанка в пользу семьи Суркисов $250 млн (подробнее).

6. ВОСЕМЬ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ НЕ ГОТОВЫ К ОСЛАБЛЕНИЮ КАРАНТИНА ПО КРИТЕРИЯМ МОЗ. В Волынской, Закарпатской, Ровенской и Черновицкой областях высокая заболеваемость, еще в четырех делают меньше нужного числа тестов (подробнее).

7. ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ПОДДЕРЖАЛ НОВЫЕ УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ "ЗЕЛЕНОГО" ТАРИФА. Президент Владимир Зеленский не утвердил проект меморандума с инвесторами о сокращении "зеленого" тарифа. Документ разработало Министерство энергетики и защиты окружающей среды и представило президенту 22 мая (подробнее).

8. В ИЮЛЕ ЦЕНА ГАЗА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СНИЗИТСЯ НА ЧЕТВЕРТЬ — НАФТОГАЗ. В зависимости от условий оплаты промпотребителям предложат газ по цене 2713-3182 грн за тысячу кубометров без учета НДС и расходов на транспортировку (подробнее).

9. У АВАКОВА СОЗДАЛИ "ТАЙНЫЙ" ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ: ДОКУМЕНТ – ЦПК. 12 марта в Национальной полиции создали Департамент защиты интересов общества и государства, основная информация о котором закрыта для общего доступа (подробнее).

10. СУД ПОСТАНОВИЛ ОТКРЫТЬ ДЕЛО О ГОСИЗМЕНЕ ДЕПУТАТОВ ОПЗЖ. Речь идет о поездке нардепов из фракции ОПЗЖ в Москву, где они встречались с президентом России Владимиром Путиным и депутатами Госдумы РФ (подробнее).

11. СУД РАЗБЛОКИРОВАЛ НАЗНАЧЕНИЕ НОВОГО ДИРЕКТОРА ЦЕНТРЭНЕРГО. Сегодня, 25 мая, Шестой апелляционный суд Киева разблокировал назначение нового директора Центрэнерго (подробнее).

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Вадим Ребрина
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