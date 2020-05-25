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Восемь областей Украины не готовы к ослаблению карантина по критериям МОЗ

Восемь областей Украины не готовы к ослаблению карантина по критериям МОЗ - Фото
Очередь из автомобилей при въезде в город (Фото: пресс-служба КГГА)
25.05.2020, 12:00

В Волынской, Закарпатской, Ровенской и Черновицкой областях высокая заболеваемость, еще в четырех делают меньше нужного числа тестов

Восемь областей Украины пока не готовы к ослаблению карантина по критериям Министерства здравоохранения. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте министерства.

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В Волынской, Закарпатской, Ровенской и Черновицкой областях инцидентность (число заболевших коронавирусом за последние семь дней на 100 000 человек) превышает установленный МОЗ уровень - 12.

Также в Черновицкой области, единственной в Украине, в больницах, где принимают пациентов с COVID-19, занято более 50% мест - 53,67%.

В Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Львовской областях делают меньше установленных МОЗ 12 тестов на 100 000 человек. В то же время, на совещании у президента 23 мая Днепропетровская, Донецкая и Луганская области были названы в числе готовых к ослаблению карантина.

Готовность областей ко второму этапу ослабления карантина (Инфографика - МОЗ)

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Денис Юдин
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