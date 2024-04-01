Офицер ВСУ: Не бойтесь идти воевать, страшно только от первого взрыва, а бахает везде
Начальник штаба артиллерии 4 бригады Национальной гвардии "Рубеж" Денис Нагорный призвал украинцев не бояться идти воевать и заверил, что все бойцы получают обучение и обеспечение. Об этом он сообщил в интервью Цензору.
По его словам, на войне нет "ничего сверхстрашного".
"Да, вы испугаетесь первого выстрела и взрыва. Он – как первая любовь. Ну, бахнет. И что? Сейчас бахает по всей стране. От количества взрывов ничего не изменится", — сказал Нагорный.
Он отметил, что необходимо выбирать подходящие подразделения.
"Научим, покажем, расскажем, оденем, обуем, дадим оружие и будете лупить, чтобы горело. Еще потом и медальку за это получите", — заявил офицер.
- Список нововведений относительно нового мобилизационного законопроекта можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок.
- О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.
- Нардеп от СН Юрий Здебский сообщил, что в новопринятом законе №10313 больше не рассматривают мужчин призывного возраста "ограниченно пригодными", остается норма о полной "пригодности или непригодности".
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