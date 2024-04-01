Офіцер ЗСУ: Не бійтеся йти воювати, страшно тільки від першого вибуху, а бахає по всій країні

Нагорний заявив, що від кількості вибухів нічого не зміниться, а "бахає" зараз по всій Україні

Денис Нагорний (Фото: Денис Нагорний)

Начальник штабу артилерії 4 бригади Національної гвардії "Рубіж" Денис Нагорний закликав українців не боятися йти воювати і запевнив, що всі бійці отримують навчання та забезпечення. Про це він повідомив в інтерв'ю Цензору.

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За його словами, на війні немає "нічого надстрашного".

"Так, ви злякаєтеся першого пострілу та вибуху. Він – як перше кохання. Ну, бахне. І що? Зараз бахає по всій країні. Від кількості вибухів нічого не зміниться", – сказав Нагорний.

Він зазначив, що необхідно обирати відповідні підрозділи.

"Навчимо, покажемо, розкажемо, одягнемо, взуємо, дамо зброю і лупитимете, щоб горіло. Ще потім і медальку за це отримаєте", — заявив офіцер.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Однак деякі можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

Нардеп від СН Юрій Здебський повідомив, що у новоухваленому законі №10313 більше не розглядають чоловіків призовного віку "обмежено придатними", залишається норма про повну "придатність чи непридатність".

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