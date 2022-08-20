Офицеры ВДВ РФ массово отказываются ехать в Украину. На должности назначают солдат — ГУР

Офицеры воздушно-десантных войск России массово отказываются ехать воевать против Украины, а поэтому на их должности назначают солдат-контрактников. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что из-за массовых отказов офицеров-десантников участвовать в войне против Украины, в командовании ВДВ России решили назначать на офицерские должности контрактников без соответствующих званий и опыта участия в боевых действиях.

После огромных потерь в боях с Вооруженными Силами Украины, командование ВДВ пытается хотя бы частично восстановить боеспособность подразделений и моральный дух — основное внимание уделяют подразделениям, в которых было уничтожено более 60% личного состава, а оставшиеся бойцы – деморализованы и отказываются от дальнейшей службы.

Дмитрий Гриниченко

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