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Офицеры ВДВ РФ массово отказываются ехать в Украину. На должности назначают солдат — ГУР

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 15:51
Офицеры ВДВ РФ массово отказываются ехать в Украину. На должности назначают солдат — ГУР - Фото
Бывшие российские десантники (Фото: EPA)

Офицеры воздушно-десантных войск России массово отказываются ехать воевать против Украины, а поэтому на их должности назначают солдат-контрактников. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что из-за массовых отказов офицеров-десантников участвовать в войне против Украины, в командовании ВДВ России решили назначать на офицерские должности контрактников без соответствующих званий и опыта участия в боевых действиях. 

После огромных потерь в боях с Вооруженными Силами Украины, командование ВДВ пытается хотя бы частично восстановить боеспособность подразделений и моральный дух — основное внимание уделяют подразделениям, в которых было уничтожено более 60% личного состава, а оставшиеся бойцы – деморализованы и отказываются от дальнейшей службы. 

Главной проблемой для оккупантов является массовый отказ от участия в войне командиров подразделений ВДВ: на должности от командира взвода до командира батальона отказываются идти даже контрактники, которым срочно присвоили офицерские звания. 

"Сейчас в командовании ВДВ работает комиссия генерального штаба оккупантов. Ее члены получили указание провести расследование по каждому факту отказа и уговаривать командиров вернуться в свои подразделения, обещая им социальные льготы и правительственные награды", — резюмировали в ГУР.

Читайте также: Резников о потерях РФ: Треть элиты десантников, морпехов, спецназовцев и до 1000 летчиков 

Дмитрий Гриниченко
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ВДВ война разведка потери России
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