Офицеры ВДВ РФ массово отказываются ехать в Украину. На должности назначают солдат — ГУР
Офицеры воздушно-десантных войск России массово отказываются ехать воевать против Украины, а поэтому на их должности назначают солдат-контрактников. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
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Разведчики заявляют, что из-за массовых отказов офицеров-десантников участвовать в войне против Украины, в командовании ВДВ России решили назначать на офицерские должности контрактников без соответствующих званий и опыта участия в боевых действиях.
После огромных потерь в боях с Вооруженными Силами Украины, командование ВДВ пытается хотя бы частично восстановить боеспособность подразделений и моральный дух — основное внимание уделяют подразделениям, в которых было уничтожено более 60% личного состава, а оставшиеся бойцы – деморализованы и отказываются от дальнейшей службы.
Главной проблемой для оккупантов является массовый отказ от участия в войне командиров подразделений ВДВ: на должности от командира взвода до командира батальона отказываются идти даже контрактники, которым срочно присвоили офицерские звания.
"Сейчас в командовании ВДВ работает комиссия генерального штаба оккупантов. Ее члены получили указание провести расследование по каждому факту отказа и уговаривать командиров вернуться в свои подразделения, обещая им социальные льготы и правительственные награды", — резюмировали в ГУР.
- Российские оккупанты, вероятно, действуют примерно в шести группировках войск на территории Украины, констатировали в Институте изучения войны.
- 12 августа The New York Times опубликовала материал, где утверждается, что российская армия теряет 500 военных убитыми и ранеными. По оценкам американских военных, такой уровень потерь, скорее всего, не позволит Путину достичь его военных целей — захвата всей территории Донбасса.
- Советник министра обороны Алексей Копытько заявил о "чудовищных" потерях в рядах российских десантников, которых российский диктатор Владимир Путин продолжает отправлять воевать против Украины.
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