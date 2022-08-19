Оккупанты потеряли дрон с картой памяти. На ней – видео с российской базой

Российские оккупанты потеряли дрон с картой памяти, на которой была зафиксирована одна из их баз. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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По данным Страткома, на кадрах с карты памяти – "обзорный тур" по базе россиян в Николаевской области.

На видео также зафиксированы лица двух оккупантов, которые, видимо, пытались разобраться, как работает беспилотник.

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Вчера на юге ВСУ наступали, провели бой с оккупантами, уничтожили танки, системы ПВО и взяли пленных.

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Марк Сировой

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