Оккупанты потеряли дрон с картой памяти. На ней – видео с российской базой
19.08.2022, 12:05
Российские оккупанты пытаются управлять дроном (скриншот видео)
Российские оккупанты потеряли дрон с картой памяти, на которой была зафиксирована одна из их баз. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
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По данным Страткома, на кадрах с карты памяти – "обзорный тур" по базе россиян в Николаевской области.
На видео также зафиксированы лица двух оккупантов, которые, видимо, пытались разобраться, как работает беспилотник.
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- Вчера на юге ВСУ наступали, провели бой с оккупантами, уничтожили танки, системы ПВО и взяли пленных.
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