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Оккупанты пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 19:13
Оккупанты пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

20 октября российские оккупанты продолжали попытки вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке.

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По данным Генштаба, на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Бахмута, Соледара, Зеленополья и Яковлевки.

Оккупанты вели обстрелы на Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском и Южнобугском направлениях.

Враг в очередной раз нанес массированный удар с использованием иранских ударных БПЛА Shahed-136 по гражданской инфраструктуре Украины. 

Из 20-ти дронов-камикадзе, 15 были успешно сбиты Силами обороны.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла шесть ударов по российским оккупантам. Подтверждено поражение двух районов сосредоточения вооружения и военной техники, двух опорных пунктов, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Военные ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника.

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  • Россия вторую неделю подряд прицельно обстреливает украинские электростанции и другую энергетическую инфраструктуру на территории Украины. 18-19 октября Россия атаковала шесть крупных объектов энергетики – в КиевеДнепреКураховоКривом РогеБурштыне и Винницкой области.
  • Сегодня с 07:00 до 23:00 украинцев просят экономить электроэнергию в связи с дефицитом мощности в украинской системе энергоснабжения. Возможны временные отключения света.

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Наталія Медведєва
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